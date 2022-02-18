18:13 18.02.2022
О каких льготах должны знать социальные предприниматели в Казахстане
Фото: pixabay
Какие льготы предоставляют социальным предпринимателям в Казахстане, рассказал директор Департамента политики и развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК Эрик Джамбулов, передают корреспондент Zakon.kz.
Поправки по вопросам социального предпринимательства были приняты Сенатом в июне 2021 года. В Предпринимательском кодексе РК теперь официально есть отдельная глава под названием «Социальное предпринимательство». В ней прописано, какой именно вид предпринимательства может называться социальным, как этот статус можно получить и на какую поддержку от государства такие предприниматели могут рассчитывать.
Социальным предпринимателям предоставляются налоговые льготы в соответствии с Налоговым кодексом. Также предусматривается оказание финансовой поддержки, в том числе субсидирование ставки в банках. Предоставление в аренду государственного имущества без выкупа на льготных условиях. Кроме того, соцпредпринимателям оказывается информационная, консультационная и методическая поддержка, содействие в развитии межрегионального сотрудничества и предоставление государственных грантов.Директор Департамента политики и развития предпринимательства МНЭ РК Эрик Джамбулов
Сам законопроект был инициирован и подготовлен сенаторами по поручению президента.
Так, по новому закону социальное предпринимательство предполагает устройство на работу людей с особыми потребностями, пенсионеров, воспитанников детских домов, людей, освободившихся из мест лишения свободы.