О каких льготах должны знать социальные предприниматели в Казахстане

Поправки по вопросам социального предпринимательства были приняты Сенатом в июне 2021 года. В Предпринимательском кодексе РК теперь официально есть отдельная глава под названием «Социальное предпринимательство». В ней прописано, какой именно вид предпринимательства может называться социальным, как этот статус можно получить и на какую поддержку от государства такие предприниматели могут рассчитывать.

Социальным предпринимателям предоставляются налоговые льготы в соответствии с Налоговым кодексом. Также предусматривается оказание финансовой поддержки, в том числе субсидирование ставки в банках. Предоставление в аренду государственного имущества без выкупа на льготных условиях. Кроме того, соцпредпринимателям оказывается информационная, консультационная и методическая поддержка, содействие в развитии межрегионального сотрудничества и предоставление государственных грантов. Директор Департамента политики и развития предпринимательства МНЭ РК Эрик Джамбулов

Сам законопроект был инициирован и подготовлен сенаторами по поручению президента.

Так, по новому закону социальное предпринимательство предполагает устройство на работу людей с особыми потребностями, пенсионеров, воспитанников детских домов, людей, освободившихся из мест лишения свободы.