В Министерстве национальной экономики рассказали, какие села могут получить статус города в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В пресс–службе МНЭ уточнили, в каких селах Казахстана проживают более 30 тыс. человек.

Всего их 18.

Большая их часть находится в Мангистауской области:

село Кызылтобе – 30 852 человек;

село Атамекен – 34 500 человек;

село Мангистау – 35 604 человек;

село Баскудук – 37 949 человек;

село Рахат – 43 731 человек;

село Бейнеу – 59 238 человек.

Еще четыре из них располагаются в Алматинской области:

село Каргалы – 30 769 человек;

село Өтеген батыр – 35 450 человек;

село Боралдай – 37 500 человек;

село Узынагаш – 43 319 человек.

В Кызылординской области три села:

село Жанакорган – 31 368 человек;

поселок Шиели – 36 745 человек;

село Айтеке би – 45 608 человек.



В Туркестанской области также три села:

село Манкент – 32 713 человек;

село Аксукент – 38 102 человек;



село Карабулак – 53 093 человек.

В Жамбылской области расположены всего два села – Сарыкемер и Кордай: 32 962 и 39 279 человек соответственно.



19 марта министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал, сколько сел с населением более 30 тыс. человек насчитывается в Казахстане. По закону им должны придать статус города.

Позже его заместитель Бауыржан Кудайбергенов рассказал, какие города могут исчезнуть с карты страны.

