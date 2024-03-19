Какие села могут получить статус города в Казахстане
Фото: amanatpartiasy.kz
В Министерстве национальной экономики рассказали, какие села могут получить статус города в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
В пресс–службе МНЭ уточнили, в каких селах Казахстана проживают более 30 тыс. человек.
Всего их 18.
Большая их часть находится в Мангистауской области:
- село Кызылтобе – 30 852 человек;
- село Атамекен – 34 500 человек;
- село Мангистау – 35 604 человек;
- село Баскудук – 37 949 человек;
- село Рахат – 43 731 человек;
- село Бейнеу – 59 238 человек.
Еще четыре из них располагаются в Алматинской области:
- село Каргалы – 30 769 человек;
- село Өтеген батыр – 35 450 человек;
- село Боралдай – 37 500 человек;
- село Узынагаш – 43 319 человек.
В Кызылординской области три села:
- село Жанакорган – 31 368 человек;
- поселок Шиели – 36 745 человек;
- село Айтеке би – 45 608 человек.
В Туркестанской области также три села:
- село Манкент – 32 713 человек;
- село Аксукент – 38 102 человек;
- село Карабулак – 53 093 человек.
В Жамбылской области расположены всего два села – Сарыкемер и Кордай: 32 962 и 39 279 человек соответственно.
19 марта министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал, сколько сел с населением более 30 тыс. человек насчитывается в Казахстане. По закону им должны придать статус города.
Позже его заместитель Бауыржан Кудайбергенов рассказал, какие города могут исчезнуть с карты страны.
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