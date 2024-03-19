Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие села могут получить статус города в Казахстане

Какие села могут получить статус города в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 16:03 Фото: amanatpartiasy.kz
В Министерстве национальной экономики рассказали, какие села могут получить статус города в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В пресс–службе МНЭ уточнили, в каких селах Казахстана проживают более 30 тыс. человек.

Всего их 18.

Большая их часть находится в Мангистауской области:

  • село Кызылтобе – 30 852 человек;
  • село Атамекен – 34 500 человек;
  • село Мангистау – 35 604 человек;
  • село Баскудук – 37 949 человек;
  • село Рахат – 43 731 человек;
  • село Бейнеу – 59 238 человек.

Еще четыре из них располагаются в Алматинской области: 

  • село Каргалы – 30 769 человек;
  • село Өтеген батыр – 35 450 человек;
  • село Боралдай – 37 500 человек; 
  • село Узынагаш – 43 319 человек. 

В Кызылординской области три села:

  • село Жанакорган – 31 368 человек;
  • поселок Шиели – 36 745 человек; 
  • село Айтеке би – 45 608 человек. 

В Туркестанской области также три села: 

  • село Манкент – 32 713 человек;
  • село Аксукент – 38 102 человек;
  • село Карабулак – 53 093 человек.

В Жамбылской области расположены всего два села – Сарыкемер и Кордай: 32 962 и 39 279 человек соответственно.

19 марта министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал, сколько сел с населением более 30 тыс. человек насчитывается в Казахстане. По закону им должны придать статус города.

Позже его заместитель Бауыржан Кудайбергенов рассказал, какие города могут исчезнуть с карты страны.

Читайте также

ЛРТ, перекрытие дороги, Астана
В Астане изменят движение по одной из улиц из-за строительства LRT
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Названы самые честные знаки зодиака
Названы самые честные знаки зодиака
Мадина Мамырханова
МНЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан
Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Сергек, желтый сигнал, светофор
Желтый свет, но дороги нет: как водители привыкают к новшеству и какой будет штраф
Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане
Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: