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18:12 18.02.2022

Беременную женщину спасли из снежных заносов в Костанайской области

беременная Фото: Пресс-служба ГУ «СПиАСР ДЧС Костанайской области»
В Наурзумском районе в селе Дамды потребовалась помощь беременной женщине 32-х лет с угрозой выкидыша, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 17 февраля в 15:35. Пятеро сотрудников оперативно-спасательного отряда на машине высокой проходимости «ТРЭКОЛ» в сопровождении сельского фельдшера доставили беременную в перинатальный центр города Костаная. Вместе с ней спасатели эвакуировали семью с двумя детьми в районную больницу поселка Аулиеколь.

На данный момент состояние у всех удовлетворительное.

спасатели

Фото: пресс-служба ГУ «СПиАСР ДЧС Костанайской области»

В этот же день в Наурзумском районе в 10 км от села Шолаксай на трассе областного значения Аулиеколь – Жалдама силами ДЧС из снежного заноса отбуксирован на очищенный участок дороги автобус с 40 пассажирами и сопровожден до поселка Аулиеколь. Автобус продолжил движение в город Костанай (в медицинской помощи никто из пассажиров не нуждается).

Всего 17 февраля проведено три аварийно-спасательных операции, эвакуированы семь человек, среди которых двое детей, из снежных заносов спасены 45 человек – из них один ребенок, отбуксированы автомобиль и автобус.

Елена Беляева
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