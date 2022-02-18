Как зимуют животные в Алматинском зоопарке
Алматинский зоопарк был открыт 7 ноября 1937 года. На тот момент в парке обитало всего 70 видов животных. Их привезли сюда из зоопарков Москвы, Ашхабада и Ленинграда.
Фото: Zakon.kz
Зоопарк работает круглый год. Работники говорят, что он не закрывался даже во время войны.
Фото: Zakon.kz
Зоопарк, который не закрывался даже во время войны, был временно закрыт весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Для нас это было особенное время. Руководитель отдела развития и связи с общественностью Алматинского зоопарка Акжами Рахимова
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В этом году мы будем отмечать 85-летие зоопарка. За это время мы накопили большой опыт. Знаем, как ухаживать за животными даже в сильную жару и холод. Акжами Рахимова
Как ухаживают за животными зимой?
Половина обитателей зоопарка привыкла к климату Казахстана. Поэтому зимой и летом они живут на улице. Это большинство птиц, олени, верблюды, амурский тигр, волки.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Животных, живущих на улице, зимой кормят чаще обычного. Например, лев съедает в день до 7 кг, а львица – 6,5 кг мяса. Амурскому тигру дают 12 кг мяса. Следует отметить, что один день в неделю хищники голодают. Это делается для очистки желудочно-кишечного тракта животного.
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Иногда мы покупаем животных в других зоопарках. В большинстве случаев мы пытаемся спарить самца и самку. По сути, зоопарк – это не просто место, где показывают животных. Кроме того, зоопарки занимаются сохранением находящихся под угрозой исчезновения или исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу. Акжами Рахимова
В зоопарке также живут два бегемота. Одного привезли из Израиля, другого – из Франции. Гигантам регулярно чистят зубы.
Фото: Zakon.kz
Мы заботимся о животном с самого рождения, даем ему необходимое питание и делаем все для правильного развития. Акжами Рахимова
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kzКак кормят животных?
Фото: Zakon.kz
Специалисты говорят, что обязательно проверяют качество мяса, идущего на корм животным. Чаще всего им дают говядину.
Мясо поставляет организация, выигравшая тендер. Кроме того, в зоопарке разводят кроликов, морских свинок, крыс и перепелов, а также насекомых и саранчу, чтобы кормить ими птиц и некоторых животных.Акжами Рахимова
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Средства на содержание Алматинского зоопарка выделяются из бюджета. Доходы от продажи билетов направляют на строительство и ремонт вольеров.
Помогают и спонсоры. Например, недавно для льва Симбы построили клетку стоимостью 32 млн тенге. Иногда алматинцы приносят яблоки. Акжами Рахимова
Аквариум после реконструкции
Одно из нововведений парка — секция «Аквариум», реконструированная в 2018 году. Рыбу, в основном, берут из зоомагазинов. 137 видов морских обитателей живут в данном отделе.
Фото: Zakon.kz