Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:16 18.02.2022

Как зимуют животные в Алматинском зоопарке

Алматы, животные Фото: Zakon.kz
Зоопарк Алматы работает круглый год. В данное время здесь обитают 372 вида птиц и животных – это 3751 подопечный. Корреспондент Zakon.kz выяснил, как живут питомцы в зимний период.

Алматинский зоопарк был открыт 7 ноября 1937 года. На тот момент в парке обитало всего 70 видов животных. Их привезли сюда из зоопарков Москвы, Ашхабада и Ленинграда.

Алматы

Фото: Zakon.kz

Зоопарк работает круглый год. Работники говорят, что он не закрывался даже во время войны.

Животные, Алматы

Фото: Zakon.kz

Во время Великой Отечественной войны, когда большинство работников зоопарка ушли на фронт, оставшиеся продолжали ухаживать за животными. Говорят, чтобы спасти львов от голодной смерти, их кормили даже курагой. В то сложное время зоопарку помогали с кормом подсобные хозяйства Алматинской области.

Зоопарк, который не закрывался даже во время войны, был временно закрыт весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Для нас это было особенное время. Руководитель отдела развития и связи с общественностью Алматинского зоопарка Акжами Рахимова

Животные, Алматы

Фото: Zakon.kz

Особенностью зоопарка является большая коллекция хищных птиц, многие из них занесены в Красную книгу. Они откладывают яйца в январе-феврале.

Животные, Алматы

Фото: Zakon.kz

В этом году мы будем отмечать 85-летие зоопарка. За это время мы накопили большой опыт. Знаем, как ухаживать за животными даже в сильную жару и холод. Акжами Рахимова

Как ухаживают за животными зимой?

Половина обитателей зоопарка привыкла к климату Казахстана. Поэтому зимой и летом они живут на улице. Это большинство птиц, олени, верблюды, амурский тигр, волки.

животные, Алматы

Фото: Zakon.kz

Слоны, носороги, обезьяны и теплолюбивые птицы перемещаются в теплые вольеры. Но и ими посетители могут полюбоваться.

Алматы, животные

Фото: Zakon.kz

Животных, живущих на улице, зимой кормят чаще обычного. Например, лев съедает в день до 7 кг, а львица – 6,5 кг мяса. Амурскому тигру дают 12 кг мяса. Следует отметить, что один день в неделю хищники голодают. Это делается для очистки желудочно-кишечного тракта животного.

зоопарк, Алматы

Фото: Zakon.kz

Алматинцы предпочитают посещать зоопарк летом. Пик продаж билетов приходится на июнь-июль. Каждый летний сезон посмотреть на обитателей зоопарка успевают около 100 тыс. человек, зимой количество посетителей уменьшается в 50 раз.

Зоопарк, Алматы

Zakon.kz

Одной из особенностей посещения зоопарка зимой является возможность увидеть некоторых животных вблизи. Например, жирафа или носорогов Хана и Сулу, а также их детеныша Принца, который появился на свет в 2020 году.

зоопарк, Алматы

Фото: Zakon.kz

Новичок в зоопарке — южноамериканская альпака. Шоколада привезли сюда из Краснодарского зоопарка 11 декабря прошлого года.

Зоопарк, Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматинском зоопарке обитает около 60 видов животных, занесенных во Всемирную Красную книгу, и 19 видов животных, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Иногда мы покупаем животных в других зоопарках. В большинстве случаев мы пытаемся спарить самца и самку. По сути, зоопарк – это не просто место, где показывают животных. Кроме того, зоопарки занимаются сохранением находящихся под угрозой исчезновения или исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу. Акжами Рахимова

В зоопарке также живут два бегемота. Одного привезли из Израиля, другого – из Франции. Гигантам регулярно чистят зубы.

Зоопарк, Алматы

Фото: Zakon.kz

Здесь также есть три ягуара. Мать Момын, отец Васек и их детеныш Австралия.

Мы заботимся о животном с самого рождения, даем ему необходимое питание и делаем все для правильного развития. Акжами Рахимова

зоопарк, Алматы

Фото: Zakon.kz

Увидеть экзотических животных можно в отделе «Экзотариум». Здесь обитают сурикаты.

зоопарк, Алматы

Фото: Zakon.kz

Самый старый обитатель зоосада – крокодил. В этом году ему исполнилось 50 лет. Его привезли в Алматинский зоопарк в 2002 году. Крокодилы питаются мясом и рыбой. Их кормят только раз в неделю.

зоопарк, Алматы

Фото: Zakon.kz

По словам Рахимовой, самыми популярными животными у посетителей считаются обезьяны и хищники, включая тигра и льва.

зоопарк, Алматы

Фото: Zakon.kz

Как кормят животных?

Специалисты говорят, что обязательно проверяют качество мяса, идущего на корм животным. Чаще всего им дают говядину.

Мясо поставляет организация, выигравшая тендер. Кроме того, в зоопарке разводят кроликов, морских свинок, крыс и перепелов, а также насекомых и саранчу, чтобы кормить ими птиц и некоторых животных.Акжами Рахимова

Алматы, животные

Фото: Zakon.kz

В зоопарке посетителям запрещено кормить животных, потому что у каждого из них есть свой рацион питания и чрезмерное ежедневное потребление пищи может негативно сказаться на здоровье.

зоопарк, Алматы, животные

Фото: Zakon.kz

Кормят обитателей с разной периодичностью. К примеру, птиц кормят два раза в день, а обезьян — пять. Рацион обезьян интересен. Они едят овощи, фрукты, каши, салаты, вареное мясо и даже пьют йогурты и соки.

Средства на содержание Алматинского зоопарка выделяются из бюджета. Доходы от продажи билетов направляют на строительство и ремонт вольеров.

Помогают и спонсоры. Например, недавно для льва Симбы построили клетку стоимостью 32 млн тенге. Иногда алматинцы приносят яблоки. Акжами Рахимова

Аквариум после реконструкции

Одно из нововведений парка — секция «Аквариум», реконструированная в 2018 году. Рыбу, в основном, берут из зоомагазинов. 137 видов морских обитателей живут в данном отделе.

зоопарк, Алматы

Фото: Zakon.kz

Алматинский зоопарк работает зимой с 10:00 до 18:00, без выходных. Дети до шести лет могут посещать его бесплатно.

Мадина Мамырханова
Алматы
Раненый в Москве казахстанский боец рассказал подробности стрельбы
17.02.2022
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2022 года
18.02.2022
Нельзя спешить в таких вопросах – Токаев о языковой реформе
17.02.2022
Стол на встрече Путина и Макрона рассорил производителей мебели
18.02.2022
Незначительный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане
18.02.2022
Главная Топ LIVE Все