Как зимуют животные в Алматинском зоопарке

Алматинский зоопарк был открыт 7 ноября 1937 года. На тот момент в парке обитало всего 70 видов животных. Их привезли сюда из зоопарков Москвы, Ашхабада и Ленинграда.

Фото: Zakon.kz

Зоопарк работает круглый год. Работники говорят, что он не закрывался даже во время войны.

Фото: Zakon.kz

Зоопарк, который не закрывался даже во время войны, был временно закрыт весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Для нас это было особенное время. Руководитель отдела развития и связи с общественностью Алматинского зоопарка Акжами Рахимова

Во время Великой Отечественной войны, когда большинство работников зоопарка ушли на фронт, оставшиеся продолжали ухаживать за животными. Говорят, чтобы спасти львов от голодной смерти, их кормили даже курагой. В то сложное время зоопарку помогали с кормом подсобные хозяйства Алматинской области.

Фото: Zakon.kz

Особенностью зоопарка является большая коллекция хищных птиц, многие из них занесены в Красную книгу. Они откладывают яйца в январе-феврале.

Фото: Zakon.kz

В этом году мы будем отмечать 85-летие зоопарка. За это время мы накопили большой опыт. Знаем, как ухаживать за животными даже в сильную жару и холод. Акжами Рахимова

Как ухаживают за животными зимой?

Половина обитателей зоопарка привыкла к климату Казахстана. Поэтому зимой и летом они живут на улице. Это большинство птиц, олени, верблюды, амурский тигр, волки.

Фото: Zakon.kz

Слоны, носороги, обезьяны и теплолюбивые птицы перемещаются в теплые вольеры. Но и ими посетители могут полюбоваться.

Фото: Zakon.kz

Животных, живущих на улице, зимой кормят чаще обычного. Например, лев съедает в день до 7 кг, а львица – 6,5 кг мяса. Амурскому тигру дают 12 кг мяса. Следует отметить, что один день в неделю хищники голодают. Это делается для очистки желудочно-кишечного тракта животного.

Фото: Zakon.kz

Алматинцы предпочитают посещать зоопарк летом. Пик продаж билетов приходится на июнь-июль. Каждый летний сезон посмотреть на обитателей зоопарка успевают около 100 тыс. человек, зимой количество посетителей уменьшается в 50 раз.

Zakon.kz

Одной из особенностей посещения зоопарка зимой является возможность увидеть некоторых животных вблизи. Например, жирафа или носорогов Хана и Сулу, а также их детеныша Принца, который появился на свет в 2020 году.

Фото: Zakon.kz

Новичок в зоопарке — южноамериканская альпака. Шоколада привезли сюда из Краснодарского зоопарка 11 декабря прошлого года.

Фото: Zakon.kz

Иногда мы покупаем животных в других зоопарках. В большинстве случаев мы пытаемся спарить самца и самку. По сути, зоопарк – это не просто место, где показывают животных. Кроме того, зоопарки занимаются сохранением находящихся под угрозой исчезновения или исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу. Акжами Рахимова

В Алматинском зоопарке обитает около 60 видов животных, занесенных во Всемирную Красную книгу, и 19 видов животных, занесенных в Красную книгу Казахстана.

В зоопарке также живут два бегемота. Одного привезли из Израиля, другого – из Франции. Гигантам регулярно чистят зубы.

Фото: Zakon.kz

Мы заботимся о животном с самого рождения, даем ему необходимое питание и делаем все для правильного развития. Акжами Рахимова

Здесь также есть три ягуара. Мать Момын, отец Васек и их детеныш Австралия.

Фото: Zakon.kz

Увидеть экзотических животных можно в отделе «Экзотариум». Здесь обитают сурикаты.

Фото: Zakon.kz

Самый старый обитатель зоосада – крокодил. В этом году ему исполнилось 50 лет. Его привезли в Алматинский зоопарк в 2002 году. Крокодилы питаются мясом и рыбой. Их кормят только раз в неделю.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По словам Рахимовой, самыми популярными животными у посетителей считаются обезьяны и хищники, включая тигра и льва.

Специалисты говорят, что обязательно проверяют качество мяса, идущего на корм животным. Чаще всего им дают говядину.

Мясо поставляет организация, выигравшая тендер. Кроме того, в зоопарке разводят кроликов, морских свинок, крыс и перепелов, а также насекомых и саранчу, чтобы кормить ими птиц и некоторых животных. Акжами Рахимова

Фото: Zakon.kz

В зоопарке посетителям запрещено кормить животных, потому что у каждого из них есть свой рацион питания и чрезмерное ежедневное потребление пищи может негативно сказаться на здоровье.

Фото: Zakon.kz

Кормят обитателей с разной периодичностью. К примеру, птиц кормят два раза в день, а обезьян — пять. Рацион обезьян интересен. Они едят овощи, фрукты, каши, салаты, вареное мясо и даже пьют йогурты и соки.

Средства на содержание Алматинского зоопарка выделяются из бюджета. Доходы от продажи билетов направляют на строительство и ремонт вольеров.

Помогают и спонсоры. Например, недавно для льва Симбы построили клетку стоимостью 32 млн тенге. Иногда алматинцы приносят яблоки. Акжами Рахимова

Аквариум после реконструкции

Одно из нововведений парка — секция «Аквариум», реконструированная в 2018 году. Рыбу, в основном, берут из зоомагазинов. 137 видов морских обитателей живут в данном отделе.

Фото: Zakon.kz

Алматинский зоопарк работает зимой с 10:00 до 18:00, без выходных. Дети до шести лет могут посещать его бесплатно.