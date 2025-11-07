Как Алматинскому зоопарку удается сохранять редкие виды животных – фоторепортаж
Празднование началось под мелодию домбры и жетыгена. Артисты в национальных костюмах устроили концерт. Сотрудникам учреждения вручили презенты и благодарственные письма от городских властей, а еще призы получили дети – за лучшие рисунки ко дню рождения зоопарка.
Фото: Zakon.kz
После торжественной части гостей повели на экскурсию. Гулять по зоосаду можно часами, говорят посетители.
Фото: Zakon.kz
"Алматинский зоопарк нравится разнообразием животных, огромной территорией, здесь можно очень долго гулять, как в сквере. Мне здесь больше всего нравятся обезьянки, потому что они прикольные, видов обезьян тут много, за ними интересно наблюдать! Не меньше меня привлекают фламинго и носороги", – поделилась алматинка Алуа Канатова.
Главные "звезды" Алматинского зоопарка
На этой неделе зоопарк запорошило снегом, и многие обитатели попрятались. Наверное, только белая медведица Пурга наслаждается похолоданием. Сегодня опекуны Пурги сделали подопечной сюрприз – принесли корзину фруктов и ягод. Белошерстая красавица перебралась в Алматинский зоопарк из Москвы три года назад. Она живет в просторном вольере с морозильной комнатой и снегогенератором. Через полмесяца Пурге будет девять лет. Сейчас ей подыскивают жениха. Рассматривают даже иностранца.
Фото: Zakon.kz
По соседству с Пургой живет полярный волк. Он тоже белый, пушистый и, несмотря на стереотипы, совсем не страшный. Лапу, конечно, не подает, но и не рычит. Прохожих приветливо встречает острым взглядом.
Фото: Zakon.kz
А вот мимо ламы надо проходить осторожно. Эта девушка с характером. С виду миленькая, а в ответ на грубые выходки может плюнуть не хуже верблюда.
Фото: Zakon.kz
Поблизости содержатся несколько амурских тигров. В дикой природе они встречаются редко. Основные причины их исчезновения – браконьерство и уничтожение мест обитания. Радуют глаз и белые лебеди в пруду. Здесь находится пара возлюбленных. Они эгоисты. Вырастили двоих лебедят и выпроводили их в свободное плавание. Детенышей пришлось переселить в другое место.
Фото: Zakon.kz
Австралийских, черных, лебедей сейчас лучше не беспокоить. У них брачный период, а потому громкий звук птицы воспринимают как вторжение в их личную жизнь.
Фото: Zakon.kz
Алматинский зоопарк – один из немногих, где часто размножаются хищные птицы, среди которых краснокнижные бородачи. Они приносят приплод благодаря качественному уходу, к тому же климат располагает, поясняют специалисты. Комфортно обитают розовые фламинго и другие пернатые.
Фото: Zakon.kz
В этом помещении, пожалуй, самые забавные – супруги-обезьяны Паша и Лола. У них в семье муж непоседа, а жена более спокойная. Когда она кого-то стесняется, закрывает глаза лапами.
Фото: Zakon.kz
"Зоопарк изначально открывался не просто для демонстрации питомцев, а именно как научный объект для изучения животных, для наблюдения за ними. Первые звери прибыли к нам из Ашхабада, из Московского зоопарка, из заповедников других стран. Были и представители местной фауны. Основатель нашего зоопарка – Мырзахан Толебаев", – рассказала руководитель научного отдела Акжами Елеманова.
История Алматинского зоопарка началась в 1936-м. В 50-х годах премьер-министр Индии подарил жителям Алма-Аты молодых слонов Дубаса и Пальму. У пары родились пять слонят. Наиболее известный из них – Батыр. Его передали в карагандинский зверинец. Слоненок прославился тем, что научился с помощью хобота произносить свое имя. Другие знаменитые питомцы – бегемоты Юлька и Спутник, приносившие потомство почти ежегодно. В общей сложности у них появилось десять бегемотиков, которые разъехались по зоопаркам и циркам разных городов.
Фото: almatyzoo.kz
В прошлом году Алматинский зоопарк – один из старейших в Центральной Азии – побил рекорд посещаемости за 37 лет. Отметим, что ежегодно его посещают более миллиона человек. Для улучшения условий жизни животных администрация планирует в ближайшие годы поэтапно провести реконструкцию. Она продлится ориентировочно семь лет.