Как Алматинскому зоопарку удается сохранять редкие виды животных – фоторепортаж

Сегодня зоопарку Алматы исполнилось 88 лет! Эту дату отметили с живой музыкой. Животные, кажется, тоже почувствовали праздник, а некоторых питомцев угостили лакомствами. Корреспондент Zakon.kz побывал на торжестве.

Празднование началось под мелодию домбры и жетыгена. Артисты в национальных костюмах устроили концерт. Сотрудникам учреждения вручили презенты и благодарственные письма от городских властей, а еще призы получили дети – за лучшие рисунки ко дню рождения зоопарка.

Фото: Zakon.kz

После торжественной части гостей повели на экскурсию. Гулять по зоосаду можно часами, говорят посетители.

Фото: Zakon.kz

"Алматинский зоопарк нравится разнообразием животных, огромной территорией, здесь можно очень долго гулять, как в сквере. Мне здесь больше всего нравятся обезьянки, потому что они прикольные, видов обезьян тут много, за ними интересно наблюдать! Не меньше меня привлекают фламинго и носороги", – поделилась алматинка Алуа Канатова.

Главные "звезды" Алматинского зоопарка

На этой неделе зоопарк запорошило снегом, и многие обитатели попрятались. Наверное, только белая медведица Пурга наслаждается похолоданием. Сегодня опекуны Пурги сделали подопечной сюрприз – принесли корзину фруктов и ягод. Белошерстая красавица перебралась в Алматинский зоопарк из Москвы три года назад. Она живет в просторном вольере с морозильной комнатой и снегогенератором. Через полмесяца Пурге будет девять лет. Сейчас ей подыскивают жениха. Рассматривают даже иностранца.

Фото: Zakon.kz

По соседству с Пургой живет полярный волк. Он тоже белый, пушистый и, несмотря на стереотипы, совсем не страшный. Лапу, конечно, не подает, но и не рычит. Прохожих приветливо встречает острым взглядом.

Фото: Zakon.kz

А вот мимо ламы надо проходить осторожно. Эта девушка с характером. С виду миленькая, а в ответ на грубые выходки может плюнуть не хуже верблюда.

Фото: Zakon.kz

Поблизости содержатся несколько амурских тигров. В дикой природе они встречаются редко. Основные причины их исчезновения – браконьерство и уничтожение мест обитания. Радуют глаз и белые лебеди в пруду. Здесь находится пара возлюбленных. Они эгоисты. Вырастили двоих лебедят и выпроводили их в свободное плавание. Детенышей пришлось переселить в другое место.

Фото: Zakon.kz

Австралийских, черных, лебедей сейчас лучше не беспокоить. У них брачный период, а потому громкий звук птицы воспринимают как вторжение в их личную жизнь.

Фото: Zakon.kz

Алматинский зоопарк – один из немногих, где часто размножаются хищные птицы, среди которых краснокнижные бородачи. Они приносят приплод благодаря качественному уходу, к тому же климат располагает, поясняют специалисты. Комфортно обитают розовые фламинго и другие пернатые.

Фото: Zakon.kz

В этом помещении, пожалуй, самые забавные – супруги-обезьяны Паша и Лола. У них в семье муж непоседа, а жена более спокойная. Когда она кого-то стесняется, закрывает глаза лапами.

Фото: Zakon.kz

"Зоопарк изначально открывался не просто для демонстрации питомцев, а именно как научный объект для изучения животных, для наблюдения за ними. Первые звери прибыли к нам из Ашхабада, из Московского зоопарка, из заповедников других стран. Были и представители местной фауны. Основатель нашего зоопарка – Мырзахан Толебаев", – рассказала руководитель научного отдела Акжами Елеманова.

История Алматинского зоопарка началась в 1936-м. В 50-х годах премьер-министр Индии подарил жителям Алма-Аты молодых слонов Дубаса и Пальму. У пары родились пять слонят. Наиболее известный из них – Батыр. Его передали в карагандинский зверинец. Слоненок прославился тем, что научился с помощью хобота произносить свое имя. Другие знаменитые питомцы – бегемоты Юлька и Спутник, приносившие потомство почти ежегодно. В общей сложности у них появилось десять бегемотиков, которые разъехались по зоопаркам и циркам разных городов.

Фото: almatyzoo.kz