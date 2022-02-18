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23:48 18.02.2022

Борис Невзоров скончался от коронавируса

актер Фото: kino-teatr.ru
Народного артиста России не стало на 73-м году жизни, передает Zakon.kz

Как пишут «Известия», ранее были отменены все спектакли с участием актера.

Об этом 18 февраля рассказал худрук Малого театра Юрий Соломин.

Артист находился в больнице под бдительным наблюдением врачей.

Невзоров - советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, педагог. На его счету более 130 киноработ. Для зрителей он известен по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», а также в фильмах «Русь изначальная», «Журавль в небе», «Семейное дело» и других.

Елена Беляева
Россия
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