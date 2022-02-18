Борис Невзоров скончался от коронавируса

Как пишут «Известия», ранее были отменены все спектакли с участием актера.

Об этом 18 февраля рассказал худрук Малого театра Юрий Соломин.

Артист находился в больнице под бдительным наблюдением врачей.

Невзоров - советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, педагог. На его счету более 130 киноработ. Для зрителей он известен по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», а также в фильмах «Русь изначальная», «Журавль в небе», «Семейное дело» и других.