Сомнолог посоветовал использовать дыхательные практики для быстрого засыпания

Как пишет lenta.ru, Перлус посоветовала практиковать диафрагмальное дыхание, или дыхание животом. Для этого нужно удобно сесть, положить одну руку на грудь, а другую под ребра. Вдыхать следует через нос, позволяя животу медленно выталкивать руку, следя за тем, чтобы грудь не двигалась. Выдыхать через рот, сложив губы трубочкой и слегка нажимая на живот рукой, чтобы помочь воздуху выйти наружу. Упражнение рекомендуется повторять 10 раз.

Еще один метод — дыхание по системе 4-7-8. Она состоит в том, что нужно вдохнуть через нос, отсчитать четыре секунды, а затем задержать дыхание на семь секунд. Выдыхать нужно в течение восьми секунд, издавая свистящий звук через сжатые губы.

Перлус также предложила попробовать попеременное дыхание ноздрями. Для этой практики нужно по очереди закрывать пальцами по одной ноздре и дышать то через правую, то через левую.

Димитриу обратил внимание на технику квадратного дыхания. Для ее выполнения следует сделать вдох и про себя посчитать до четырех, затем задержать дыхание и снова посчитать до четырех. После необходимо сделать выдох, параллельно считая до четырех и в конце еще раз задержать дыхание и сосчитать до четырех. Сомнолог также порекомендовал попробовать йогу-нидру.