Простейшие дыхательные практики для снятия стресса перечислила психолог
В беседе с kp.ru специалист отметила, что дыхательные практики – это первый инструмент для успокоения нервной системы. Несколько глубоких вдохов помогут снизить уровень стресса и почувствовать себя лучше.
Елена Сулименко перечислила несколько работающих методик, которые проверены миллионами любителей йоги и последователей осознанных практик:
1. Метод 4-7-8:
- Вдох через нос, считая до 4.
- Задержка дыхания, считая до 7.
- Медленный выдох через рот, считая до 8. Повторяйте 3-5 минут.
Очищает мысли, эффективно во время работы, в качестве короткого перерыва. Для более полного эффекта выпрямите спину, расправьте плечи, можно дышать с закрытыми глазами.
2. Дыхание по квадрату.
- Вдох на 4. Задержка дыхания на 4.
- Выдох на 4. Задержка после выдоха на 4.
Хорошо успокаивает ум и приводит в порядок мысли. Особенно эффективно, когда вы расслабляетесь перед сном, уже лежа в кровати, в темноте. Концентрируясь на счете, вы прогоняете тревожные мысли. Почти как считать овец, только полезнее.
3 . Ситали пранаяма.
- Сложите язык трубочкой (или просто поднесите его к верхнему небу).
- Вдох через язык, а выдох через нос.
- Если повторить 20-60 раз, то можно справиться с тревогой и гневом.
"В моменты, когда эмоции берут верх, попробуйте взять в руки карандаши или ручки. Рисуйте узоры, мандалы, просто линии. Важно не качество, а сам процесс. Концентрация на рисунке успокоит мысли и вернет ощущение контроля".Елена Сулименко
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