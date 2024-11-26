Простейшие дыхательные практики для снятия стресса перечислила психолог

Российский психолог и арт-терапевт Елена Сулименко рассказала, как убить осеннюю хандру и предновогодний стресс. Она поделилась простейшими упражнениями, которые помогут расслабить разум и тело, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru специалист отметила, что дыхательные практики – это первый инструмент для успокоения нервной системы. Несколько глубоких вдохов помогут снизить уровень стресса и почувствовать себя лучше.

Елена Сулименко перечислила несколько работающих методик, которые проверены миллионами любителей йоги и последователей осознанных практик:

1. Метод 4-7-8:

Вдох через нос, считая до 4.

Задержка дыхания, считая до 7.

Медленный выдох через рот, считая до 8. Повторяйте 3-5 минут.

Очищает мысли, эффективно во время работы, в качестве короткого перерыва. Для более полного эффекта выпрямите спину, расправьте плечи, можно дышать с закрытыми глазами.

2. Дыхание по квадрату.

Вдох на 4. Задержка дыхания на 4.

Выдох на 4. Задержка после выдоха на 4.

Хорошо успокаивает ум и приводит в порядок мысли. Особенно эффективно, когда вы расслабляетесь перед сном, уже лежа в кровати, в темноте. Концентрируясь на счете, вы прогоняете тревожные мысли. Почти как считать овец, только полезнее.

3 . Ситали пранаяма.

Сложите язык трубочкой (или просто поднесите его к верхнему небу).

Вдох через язык, а выдох через нос.

Если повторить 20-60 раз, то можно справиться с тревогой и гневом.

"В моменты, когда эмоции берут верх, попробуйте взять в руки карандаши или ручки. Рисуйте узоры, мандалы, просто линии. Важно не качество, а сам процесс. Концентрация на рисунке успокоит мысли и вернет ощущение контроля". Елена Сулименко

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