ВОЗ беспокоит, что мир не готовится к новой пандемии

Все зависит от нашего выбора и того, насколько мы готовы. Мы на протяжении длительного времени говорили, что мир не готов и он был застигнут врасплох нынешней пандемией. Я все еще не вижу, что мир готов, и это вызывает у меня беспокойство. Тедрос Аданом Гебрейесус

Как пишет ТАСС, генеральный директор ВОЗ обратил внимание на отсутствие должных инвестиций в подготовительные мероприятия.