01:58 19.02.2022
ВОЗ беспокоит, что мир не готовится к новой пандемии
Фото: Zakon.kz
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир не готов к новой пандемии, которая может разразиться после COVID-19, передает Zakon.kz.
Все зависит от нашего выбора и того, насколько мы готовы. Мы на протяжении длительного времени говорили, что мир не готов и он был застигнут врасплох нынешней пандемией. Я все еще не вижу, что мир готов, и это вызывает у меня беспокойство.Тедрос Аданом Гебрейесус
Как пишет ТАСС, генеральный директор ВОЗ обратил внимание на отсутствие должных инвестиций в подготовительные мероприятия.