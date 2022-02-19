Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:58 19.02.2022

ВОЗ беспокоит, что мир не готовится к новой пандемии

коронавирус Фото: Zakon.kz
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир не готов к новой пандемии, которая может разразиться после COVID-19, передает Zakon.kz.
Все зависит от нашего выбора и того, насколько мы готовы. Мы на протяжении длительного времени говорили, что мир не готов и он был застигнут врасплох нынешней пандемией. Я все еще не вижу, что мир готов, и это вызывает у меня беспокойство.Тедрос Аданом Гебрейесус

Как пишет ТАСС, генеральный директор ВОЗ обратил внимание на отсутствие должных инвестиций в подготовительные мероприятия.

Елена Беляева
COVID-19 ВОЗ
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2022 года
18.02.2022
Незначительный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане
18.02.2022
Токаев созвал внеочередной съезд Nur Otan
18.02.2022
Три казахстанских вуза закрыты по решению суда
18.02.2022
Токаев расскажет об итогах расследования январских событий в Послании
18.02.2022
Главная Топ LIVE Все