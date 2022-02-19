Бердымухамедова наградили знаком «Искусный дипломат Туркменистана»
Президента Гурбангулы Бердымухамедова наградили отличительным знаком «Искусный дипломат Туркменистана», сообщает «Нейтральный Туркменистан».
Постановление принял Меджлис. Согласно документу, президент, который также занимает пост председателя верхней палаты парламента, награжден за вклад в укрепление независимости и нейтралитета Туркменистана, миролюбивую внешнюю политику, защиту государственных интересов и в честь Дня дипломатических работников страны 18 февраля.
Ранее президент Туркменистана заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Он объявил о намерении «использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты».
Досрочные выборы президента назначили на 12 марта. Сейчас идет регистрация кандидатов, первым зарегистрирован сын президента, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.
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