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11:00 19.02.2022

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юго-западе от Алматы

алматы, юго-запад, землетрясение, магнитуда Фото: unsplash
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 в 745 км на юго-запад от Алматы, передает Zakon.kz.
19 февраля в 09 час. 32 мин. 19 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 745 км на юго-запад от Алматы - на территории Таджикистана.Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК

Энергетический класс землетрясения 10,5.

Магнитуда MPV 4,8.

Координаты эпицентра 37.54° с.ш. 72.20° в.д.

Глубина 55 км.

Сведении об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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