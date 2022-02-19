11:00 19.02.2022
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юго-западе от Алматы
Фото: unsplash
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 в 745 км на юго-запад от Алматы, передает Zakon.kz.
19 февраля в 09 час. 32 мин. 19 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 745 км на юго-запад от Алматы - на территории Таджикистана.Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК
Энергетический класс землетрясения 10,5.
Магнитуда MPV 4,8.
Координаты эпицентра 37.54° с.ш. 72.20° в.д.
Глубина 55 км.
Сведении об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.