Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали сейсмологи Алматы

Специалисты-сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в 316 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" при МЧС Казахстана 30 июля 2023 в 2 часа 58 минут алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 316 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 11.2.

Магнитуда MPV 4.8.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

27 июля, по информации Центра данных ИГИ НЯЦ, подземные толчки были зафиксированы в 05:52 по времени Астаны в 55 км к юго-востоку от Шардары и в 155 км к юго-западу от Шымкента.