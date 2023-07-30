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Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали сейсмологи Алматы

Землетрясение зафиксировали сейсмологи Алматы Фото: Zakon.kz
Специалисты-сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в 316 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" при МЧС Казахстана 30 июля 2023 в 2 часа 58 минут алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 316 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

  • Энергетический класс землетрясения 11.2.
  • Магнитуда MPV 4.8.
  • Глубина 15 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

27 июля, по информации Центра данных ИГИ НЯЦ, подземные толчки были зафиксированы в 05:52 по времени Астаны в 55 км к юго-востоку от Шардары и в 155 км к юго-западу от Шымкента.

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Мария Мельникова
Алматы Казахстан Кыргызстан
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