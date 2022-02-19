Обладают необъяснимой силой – астрологи назвали пять знаков зодиака

Как сообщает «Пятый канал», в рейтинг астрологов вошли Девы, Близнецы, Раки, Скорпионы, Рыбы. По мнению экспертов по звездам, представители этих пяти знаков зодиака обладают уникальными способностями, о которых другие могут только мечтать.

Девы

У рожденных под этим знаком сильно развита интуиция — они всегда чувствуют, когда что-то идет не так.

Внутренний голос часто подсказывает Девам лучший вариант развития событий, и они следуют ему. Если же доказательств их подозрений не хватает, они могут спросить совета у звезд, обратиться к гаданиям и ритуалам, чтобы полностью убедиться в своей правоте.

Близнецы

Представителям этого знака зодиака дано видеть будущее и предсказывать события.

Близнецы словно живут в двух мирах — реальном и потустороннем, где вещие сны и знамения не являются чем-то невероятным. При должном старании они могут развить в себе настоящий дар предвидения.

Раки

Раки не только хорошо понимают собственные чувства, но и разбираются, что гложет окружающих. И это благодаря сочувствию и эмоциональности представителей этого знака зодиака.

Они могут и умеют гадать на картах и проводить ритуалы, но не ради наживы или выгоды для себя лично — им просто нужно объяснение происходящего. Чистая энергия Раков помогает им понимать, стоит ли браться за какое-то дело или впереди ждет неудача.

Скорпионы

Несмотря на то, что рожденные под этим знаком славятся как упрямые и страстные личности, Скорпионы умеют и очаровывать.

Необъяснимый магнетизм и притягательность — часть их дара, причем это касается как отношений любовных, так и ведения бизнеса. Они быстро понимают, как это работает, и часто используют свои способности, чтобы расположить к себе людей и начать ими манипулировать в своих целях.

Рыбы

Представители этого зодиакального круга – тонкие натуры, которые умеют предугадывать события, хотя могут не осознавать этого.

Обычно это касается не их собственной жизни — им больше понятны мотивы и поступки других. Зато они могут дать дельный совет близким и не попасть в сложную ситуацию, ведь всегда заранее поймут, что впереди их ждет опасная авантюра, а не успех.