Импульсивные расходы или экономия: как тратят деньги знаки зодиака

Представителям знака Овна свойственны импульсивные траты. Они легко относятся к деньгам — сколько бы их не было, они все тратят. Поэтому очень часто обнаруживают пустой кошелек задолго до очередной зарплаты.

Есть в этом и положительная сторона — многие Овны умеют грамотно инвестировать. Они не боятся покупать ценные бумаги и акции.

Овнам стоит избегать аукционов и азартных игр, не соблазняться предложением банков на выгодные условия по кредитной карте.

Тельцы — денежный знак, они притягивают к себе финансовый успех. Поэтому рожденные под этим знаком очень ценят роскошь и комфорт. Для них это является проявлением лучшей стороны жизни.

При этом Тельцы умеют отлично экономить — опять же, чтобы контролировать свое благосостояние и приобретать дорогие и качественные вещи.

Как отмечено в публикации издания «Пятый канал», Близнецы — двойственный знак, с чем связано и их отношение к деньгам. Они могут прекрасно распределять бюджет, экономить и инвестировать свободные средства.

Чтобы больше заработать, подвижным и шустрым представителям знака Близнецы лучше стать самозанятыми. Несколько подработок обеспечат их достаточным количеством свободного времени, средств и разнообразия.

Ракам для спокойной жизни нужна стабильность. Поэтому они всегда откладывают деньги, чтобы иметь подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций.

Раки не всегда понимают, что можно остановиться, подумать о себе и не надрываться из последних сил. Даже скопив приличную сумму, они продолжают вкалывать на работе. Порой от этого страдает их личная жизнь.

У Львов обычно нет проблем ни с заработком, ни с тем, чтобы потратить деньги. Они всегда окружены вниманием, умеют проявлять свои лидерские качества, им хватает сил оставаться в потоке и не терять деньги в бессмысленных инвестициях.

Львы могут добиться очень многого, так что им нет нужды переживать о завтрашнем дне. Мыслей о том, что деньги могут просто кончиться, у них не бывает.

Девы продумывают свою жизнь на годы вперед, поэтому в финансовом планет им свойственна осторожность и практичность. Они любят откладывать деньги, копить, и инвестировать. Но из-за этого порой забывают, что иногда можно и потратиться на самих себя.

Девы легко справляются с работой, у них нет проблем с несоблюдением дедлайнов и неграмотным таймингом. Поэтому им часто и вполне заслуженно перепадают премии и поощрительные подарки от начальства.

А вот Весы слишком много себе позволяют. И порой тратят на маленькие радости куда больше, чем стоило бы. В итоге они могут в один день остаться вообще с опустевшим кошельком.

Впрочем, обычно этого не происходит — они отличные работники, хорошо справляются с поставленными задачами и получают заслуженную зарплату.

Для представителей знака Скорпион деньги — это синоним безопасности и независимости. Они умеют ими распоряжаться, не позволяют себе лишних трат, откладывают на черный день и постоянно ищут способы, как бы подзаработать.

Скорпионы талантливы во многих отраслях, но им отлично подошла бы и карьера финансового аналитика или консультанта. В контроле активов других людей они видят власть и независимость от надоедливого начальства.

Стрельцам очень повезло с планетой-покровителем. Юпитер бережет их от финансовых неудач — даже при безрассудных тратах все обычно заканчивается для них хорошо.

Представителям знака Стрельца нравится много путешествовать, заводить животных и открывать что-то новое. При таких вводных данных им отлично подойдет любая профессия. В том числе и в сфере финансов — они интуитивно знаю, куда стоит инвестировать, а куда — нет.

Козерогам свойственна осмотрительность и самодисциплина. Поэтому они очень осторожно относятся к деньгам, не позволяют лишних трат, экономят. Это помогает во время экономических кризисов или непредвиденных ситуаций — у них всегда есть финансовая подушка.

Рожденным под этим знаком нравится планировать безбедную старость — они с молодости откладывать деньги с расчетом на пенсию. Да так, что порой забывают жить настоящим днем и наслаждаться жизнью.

Водолеи очень щедры. Порой даже чересчур. Они готовы отдать внушительные суммы на благотворительность и помощь нуждающимся. Впрочем, они помнят и о себе, так что совсем без копейки после таких жестов не останутся.

Водолеи часто хорошо зарабатывают, но не чувствуют удовлетворения от жизни. Тут дело не в деньгах, следует проработать свою проблему с психологом и начать радоваться хотя бы мелочам.

Водолеям стоит избегать спонтанных решений и трат.

Многие Рыбы легко относятся к деньгам, потому что легко их получили. Они не умеют сдерживаться, когда речь заходит о веселье, и много тратят. Так что состояние их кошелька напрямую зависит от настроения и стечения обстоятельств.

Однако если Рыбы недовольны своей работой, то даже высокий заработок будет их только раздражать.