Алихан Смаилов поручил навести порядок на оптово-розничных рынках

В разрезе регионов максимальный рост цен за неделю зафиксирован в Алматы – на 0,6%, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях – на 0,4%. Пресс-служба премьер-министра

За последнюю неделю в стабфондах сформированы запасы картофеля в объеме 100,7 тыс. тонн. Также 31,7 тыс. тонн моркови, порядка 24,5 тыс. тонн капусты, 23,5 тыс. тонн лука, 11,6 тыс. тонн гречневой крупы и 22 тыс. тонн подсолнечного масла.

На сегодняшний день регионы начали реализацию из запасов для сдерживания цен на овощную продукцию.

На отдельных оптово-розничных рынках происходит необоснованное завышение цен. Этого быть не должно. В конечном итоге это влияет на инфляционные процессы. Необходимо навести порядок в этой сфере. Возможно совместно с надзорным органом. Помимо оперативных мер, необходимы и системные меры по установлению конкретных законодательных норм по доступу производителей к оптово-розничным рынкам. Алихан Смаилов

Также был рассмотрен вопрос принятия комплекса мер по контролю за инфляцией.

Разработан проект комплекса мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы, который состоит из пяти направлений, включающих 66 мероприятий оперативного и среднесрочного характера. Они предусматривают увеличение объемов производства продукции, хранение, логистику товаров, транспорт, розничную торговлю товарами, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

Агентством по защите и развитию конкуренции заключено пять актов по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% при реализации в Атырауской, Карагандинской и Костанайской областях.