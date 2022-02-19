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14:09 19.02.2022

В Киеве заявили о контроле ситуации на востоке Украины

президент Украины Фото: офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Он проведет встречи с зарубежными политиками, сообщает Zakon.kz.

Ситуация на востоке Украины полностью контролируется силами безопасности и обороны Украины. Об этом сообщили в офисе президента Владимира Зеленского.

Ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы государства. В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки об активности российских сил. Ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны.Офис Владимира Зеленского

Отмечается, что сегодня президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Владимир Зеленский проведет встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом, вице-президентом США Камалой Харрис.

Ожидается, что стороны достигнут конкретных договоренностей по предоставлению Украине дополнительной военной и финансовой поддержки.

18 февраля поступили сообщения об эвакуации населения донецкого и луганского региона в Ростовскую область России.

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