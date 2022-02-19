В Киеве заявили о контроле ситуации на востоке Украины

Ситуация на востоке Украины полностью контролируется силами безопасности и обороны Украины. Об этом сообщили в офисе президента Владимира Зеленского.

Ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы государства. В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки об активности российских сил. Ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны. Офис Владимира Зеленского

Отмечается, что сегодня президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Владимир Зеленский проведет встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом, вице-президентом США Камалой Харрис.

Ожидается, что стороны достигнут конкретных договоренностей по предоставлению Украине дополнительной военной и финансовой поддержки.

18 февраля поступили сообщения об эвакуации населения донецкого и луганского региона в Ростовскую область России.