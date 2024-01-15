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Ситуация в Украине: Зеленский прилетел в Швейцарию, Польша готовится к новой волне беженцев

президент Украины Фото: X(Twitter)/@ignaziocassis
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл с рабочим визитом в Швейцарию, где он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч, сообщает Zakon.kz.
  • Украинский журналист-расследователь, основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов сообщил об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в минобороны Украины.
  • Американский космический корабль Peregrine , который должен был доставить флаг Украины на Луну, направляется к Земле и сгорит в ее атмосфере. Миссия не достигла своей цели, поскольку аппарат не добрался до Луны.
  • Кабинет министров назначил служебное расследование в отношении главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого.
  • Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны почти 50 компаний. Больше всего из них из Китая – 14. На втором месте США – 7 компаний. Все остальные – преимущественно из стран Европейского Союза.
  • 15 января на границе Украины и Румынии заблокировано движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус".
  • Национальная полиция за 2023 год изъяла более 5 тыс. единиц огнестрельного оружия и 1,8 млн боеприпасов и патронов.
  • Число выпускников школ в Украине снизилось вдвое, власти страны рассматривают вопрос закрытия части высших учебных заведений, сообщает замглавы министерства образования и науки Михаил Винницкий.
  • Заседание парламентской комиссии по преступлениям Киева против детей пройдет 22 января, законодатели обсудят проект отчета комиссии, сообщила РИА Новости сопредседатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.
  • Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, среди прочего речь зашла о ситуации в Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
  • Польше следует приготовиться к новой волне беженцев с Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. По его мнению, "российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев".

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