14:46 19.02.2022
«Рыба-рейд» провели спасатели в ВКО
Фото: ДЧС ВКО
Сотрудник ДЧС ВКО, переодевшись в костюм рыбы, провел инструктаж для участников областного чемпионата по спортивному лову, сообщает Zakon.kz.
Чемпионат проходил в районе Шульбинского водохранилища. Специалисты ЧС провели инструктажи по соблюдению мер безопасности.
Спасатели вручили каждому участнику памятку по правилам поведения на льду и рассказали, какое снаряжение взять при выходе на лед.
Фото: ДЧС ВКО
В ДЧС ВКО напомнили, выходя на лед необходимо соблюдать следующие правила:
Фото: ДЧС ВКО
безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров;
ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости;
на лед нужно выходить, надев спасательный жилет и взяв собой шильца, толстую веревку не менее 12 метров длиной, мобильный телефон, помещенный в водонепроницаемый пакет;
ни в коем случае не выходите на лед в нетрезвом состоянии.