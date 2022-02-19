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14:46 19.02.2022

«Рыба-рейд» провели спасатели в ВКО

ВКО рыбаки Фото: ДЧС ВКО
Сотрудник ДЧС ВКО, переодевшись в костюм рыбы, провел инструктаж для участников областного чемпионата по спортивному лову, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат проходил в районе Шульбинского водохранилища. Специалисты ЧС провели инструктажи по соблюдению мер безопасности.

Рыбалка ВКО

Фото: ДЧС ВКО

Спасатели вручили каждому участнику памятку по правилам поведения на льду и рассказали, какое снаряжение взять при выходе на лед.

Рыбалка зимой ВКО

Фото: ДЧС ВКО

В ДЧС ВКО напомнили, выходя на лед необходимо соблюдать следующие правила:

  • безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров;

  • ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости;

  • на лед нужно выходить, надев спасательный жилет и взяв собой шильца, толстую веревку не менее 12 метров длиной, мобильный телефон, помещенный в водонепроницаемый пакет;

  • ни в коем случае не выходите на лед в нетрезвом состоянии.

Данияр Кунафин
МЧС РК Восточно-Казахстанская область
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