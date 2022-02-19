«Рыба-рейд» провели спасатели в ВКО

Чемпионат проходил в районе Шульбинского водохранилища. Специалисты ЧС провели инструктажи по соблюдению мер безопасности.

Спасатели вручили каждому участнику памятку по правилам поведения на льду и рассказали, какое снаряжение взять при выходе на лед.

безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров;

ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости;

на лед нужно выходить, надев спасательный жилет и взяв собой шильца, толстую веревку не менее 12 метров длиной, мобильный телефон, помещенный в водонепроницаемый пакет;