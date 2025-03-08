Спасатели провели мониторинг после землетрясения в ВКО

После землетрясения, которое случилось 8 марта 2025 года в Восточно-Казахстанской области, сотрудники "Казселезащиты" провели мониторинг, сообщает Zakon.kz.

Специалисты обследовали русла рек, гидротехнические сооружения, оползнеопасные и селеопасные участки. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 48 км от города Зайсан. Расчетная интенсивность подземных толчков составила два балла.