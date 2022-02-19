Майнинговую ферму выявили в Алматы

Территориальным департаментом АФМ по Алматы совместно с прокуратурой города выявлена майнинговая ферма, находившаяся на территории индустриальной зоны Алматы, которая, вопреки нормам законодательных актов РК, осуществляла деятельность цифрового майнинга. Пресс-служба АФМ РК

В ходе проведения обыска с санкции следственного суда установлены майнинговые фермы в шести контейнерах, в которых обнаружены и изъяты более 700 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи цифровой криптовалюты.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы. Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в интересах следствия не разглашается.