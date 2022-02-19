15:06 19.02.2022
Майнинговую ферму выявили в Алматы
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В Алматы выявлена майнинговая ферма. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает Zakon.kz.
Территориальным департаментом АФМ по Алматы совместно с прокуратурой города выявлена майнинговая ферма, находившаяся на территории индустриальной зоны Алматы, которая, вопреки нормам законодательных актов РК, осуществляла деятельность цифрового майнинга.Пресс-служба АФМ РК
В ходе проведения обыска с санкции следственного суда установлены майнинговые фермы в шести контейнерах, в которых обнаружены и изъяты более 700 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи цифровой криптовалюты.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы.Пресс-служба АФМ РК
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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