Не мечтают о замужестве: Топ-3 женских знака зодиака

Как сообщает «Пятый канал», в Топ-3 вошли Весы, Водолей и Стрелец – женщины, рожденные под этими знаками зодиака, ценят свою свободу и независимость выше семьи и отношений.

Весы. Жизнь представительниц этого знака зодиака полна сомнений, в том числе по поводу чувств к избранникам. Они часто колеблются между двумя крайностями: сегодня готова выйти замуж и родить кучу детей, а завтра начнет подумывать о расставании. Такие «американские горки» очень изматывают как самих Весов, так и их партнеров.

Единственная любовь, которая не поддается сомнениям — это любовь Весов к самим себе. Поэтому рано или поздно представительницы этого знака зодиака понимают, что лучше и спокойней им будет в одиночестве. Свой собственной компании им вполне достаточно для счастья.

Водолей. Рожденные под этим знаком женщины – свободолюбивые и переменчивые, эксцентричные, непоседливые и любопытные. Для того, чтобы чувствовать вкус к жизни, им постоянно нужны перемены – это плохо сочетается с ролью ответственной хранительницы очага.

Женщины-Водолеи, как утверждают астрологи, всегда хранят верность своему мужчине, несмотря на то, что с головой окунаются в бурные романы и вихрь страстей.

Идиллия в отношениях кончается тогда, когда избранник пытается спрятать представительницу этого знака под замок и начинает контролировать ее жизнь. В таком случае женщина-Водолей без сожаления разорвет отношения и, возможно, примет решение впредь жить в одиночестве, чтобы иметь возможность вести себя так, как нравится ей. Этой даме не будет скучно, ведь внутри у нее интересный и многогранный мир.

Стрелец. Для рожденных под данным знаком зодиака больше всего на свете важны свобода и независимость. Им нравится быть собой и не подстраиваться под окружающих, что может создать проблемы во взаимоотношениях с мужчинами.

Как сообщают астрологи, женщинам-Стрельцам не по вкусу быть примерной хозяйкой и тратить свое время на готовку и уборку — их натура требует страстей и головокружительных приключений.

Стрелец гораздо охотней выберет себя любимую и не разочаруется, потому что ее совсем не тяготит одиночество. Этой женщине важно сохранить свою индивидуальность, а не создать семью.