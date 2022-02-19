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22:20 19.02.2022

Трое детей сгорели в авто в результате аварии в Актюбинской области

знак Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла на дороге Южный обход. На трассе столкнулись легковой автомобиль и большегруз, передает Zakon.kz.

По предварительной информации, пишет портал «Мой город», водитель автомашины марки LADA Largus, не убедившись в том, что полоса движения свободна, допустил столкновение с большегрузом DAF.

От столкновения LADA Largus съехала в правый кювет по ходу движения, и загорелась. Водитель с различными травмами его госпитализировали в больницу, а трое его детей, которым 15 и 13 лет, а также один год сгорели в салоне. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Предположительно, при столкновении мужчина вылетел из машины, что и спасло ему жизнь.

Ведется расследование.

Елена Беляева
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