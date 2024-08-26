Двое взрослых и трое детей погибли в жуткой аварии на трассе в Актюбинской области

26 августа на автодороге Самара – Шымкент столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области.

В ведомстве отметили, что в районе поселка им. А. Молдагуловой Хобдинского района произошло столкновение грузовой автомашины Mersedes и Volkswagen Polo.



"В результате ДТП четыре пассажира (двое взрослых и двое детей) легковушки погибли на месте происшествия, водитель и ребенок были доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в полиции.

Позже стало известно, что госпитализированный ребенок от полученных травм скончался в больнице. Также сообщается, что водителя Volkswagen-Polo стабилизировали, он в сознании, но в тяжелом состоянии.

"Департаментом полиции по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование", – заключили в ведомстве.

Это второе ДТП, которое за сутки произошло в Актюбинской области. Ранее сообщалось, что пассажирский автобус и грузовик столкнулись в пригороде Актобе. Водитель автобуса и пассажирка доставлены в больницу.