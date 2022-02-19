23:22 19.02.2022
13 человек пострадали в парке аттракционов в Испании
Фото: pixabay
Произошло частичное обрушение подвесного потолка в актовом зале парка аттракционов в Мадриде, передает Zakon.kz.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошел 19 февраля. Об этом сообщила служба экстренной помощи.
По ее информации, в актовом зале проходило частное мероприятие. В результате случившегося 13 человек получили незначительные травмы, однако восемь из них были доставлены в больницу.
Причины произошедшего не уточняются.