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23:22 19.02.2022

13 человек пострадали в парке аттракционов в Испании

парк Фото: pixabay
Произошло частичное обрушение подвесного потолка в актовом зале парка аттракционов в Мадриде, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел 19 февраля. Об этом сообщила служба экстренной помощи.

По ее информации, в актовом зале проходило частное мероприятие. В результате случившегося 13 человек получили незначительные травмы, однако восемь из них были доставлены в больницу.

Причины произошедшего не уточняются.

Елена Беляева
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