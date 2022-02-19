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23:55 19.02.2022

Эксперты рассказали, как варить суп для сохранения максимальной пользы

еда Фото: pixabay
В Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области сообщили, что каждый вид супа полезен по-своему. Так, гороховый улучшает обмен веществ и помогает избавиться от лишних килограммов - благодаря тому, что хорошо усваивается и стимулирует перистальтику кишечника, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, в период роста заболеваемости сезонными инфекциями санитарные врачи рекомендуют куриный суп, так как это блюдо не только заставляет желудок работать, но и затормаживает инфекционные процессы и помогает вылечить простудные заболевания.

Отмечается, что тем, кто хочет похудеть, пойдет на пользу и овощной суп, который способствует очищению организма и активизирует обмен веществ.

А молочный суп в первую очередь рекомендуется есть детям и людям старшего поколения. Он содержит много аминокислот, белка и благоприятно действует на слизистую желудка.

В ведомстве напомнили, что все супы - это сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов. При такой термической обработке сохраняется больше полезных веществ, а белки лучше усваиваются. Первые блюда не только быстро насыщают, но и хорошо согревают, восстанавливают баланс жидкости, улучшают самочувствие и общий тонус и даже способствуют нормализации артериального давления.

Для того, чтобы сохранить максимум пользы, в Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать простые правила. Суп следует варить на втором бульоне, а образовавшийся жир снимать. Готовить рекомендуется на слабом огне, не накрывая кастрюлю крышкой. Солить нужно, когда вода начнет закипать. И обязательно используйте для супа травы и специи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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