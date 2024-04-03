Апельсины или лимоны: эксперты рассказали в чем их польза

В "Роспотребнадзоре" рассказали, что потребление апельсинов и лимонов повышают работоспособность, улучшают настроение и нормализуют эмоциональный фон, сообщает Zakon.kz

Эксперты отметили, что разумное употребление этих цитрусовых способно улучшить самочувствие и наладить работу многих систем организма.



Лимоны:

нормализуют сосудистый тонус;

стабилизируют работу нервной системы;

способствуют правильному усвоению белков, углеводов и железа, благодаря содержащейся в них меди.

Апельсины:

богаты аскорбиновой кислотой;

присутствуют витамин А и бета-каротин, полезные для работы мозга;

богаты витаминами В1, В2, В4, В5 и В6.

Главная их польза – в поддержании здоровья нервной системы и головного мозга.

Однако цитрусовые имеют несколько противопоказаний:

не стоит употреблять людям, склонным к аллергии;

не следует употреблять кормящим мамам;

не стоит рисковать людям, страдающим от проблем с ЖКТ.

"Роспотребнадзор" напоминает, что приобретать эти фрукты нужно только в санкционированных торговых точках. Выбирать – спелые цитрусовые с неповрежденной кожицей, без признаков гниения. Перед употреблением – тщательно помыть фрукты.

Ранее известный диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что самым популярным соком является апельсиновый. Однако, по его словам, он весьма вреден.