Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Апельсины или лимоны: эксперты рассказали в чем их польза

Апельсины или лимоны: эксперты рассказали в чем их польза, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 04:29 Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" рассказали, что потребление апельсинов и лимонов повышают работоспособность, улучшают настроение и нормализуют эмоциональный фон, сообщает Zakon.kz

Эксперты отметили, что разумное употребление этих цитрусовых способно улучшить самочувствие и наладить работу многих систем организма. 

Лимоны:

  • нормализуют сосудистый тонус;
  • стабилизируют работу нервной системы;
  • способствуют правильному усвоению белков, углеводов и железа, благодаря содержащейся в них меди.

Апельсины:

  • богаты аскорбиновой кислотой;
  • присутствуют витамин А и бета-каротин, полезные для работы мозга;
  • богаты витаминами В1, В2, В4, В5 и В6.

Главная их польза – в поддержании здоровья нервной системы и головного мозга.

Однако цитрусовые имеют несколько противопоказаний:

  • не стоит употреблять людям, склонным к аллергии;
  • не следует употреблять кормящим мамам;
  • не стоит рисковать людям, страдающим от проблем с ЖКТ.

"Роспотребнадзор" напоминает, что приобретать эти фрукты нужно только в санкционированных торговых точках. Выбирать – спелые цитрусовые с неповрежденной кожицей, без признаков гниения. Перед употреблением – тщательно помыть фрукты.

Ранее известный диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что самым популярным соком является апельсиновый. Однако, по его словам, он весьма вреден.

Читайте также

Почему появляются прыщи, рассказал врач
Почему появляются прыщи, рассказал врач
Самый популярный сок признали вредным
Самый популярный сок признали вредным
Уход за кожей весной: как подобрать нужные средства по типу кожи
Уход за кожей весной: как подобрать нужные средства по типу кожи
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шпаргалка о землетрясениях: сейсмологи подготовили новые карты разломов
Тектонические разломы в Алматы, на юге и востоке страны: сейсмологи подготовили новые карты опасных зон
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: