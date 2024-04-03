Апельсины или лимоны: эксперты рассказали в чем их польза
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В "Роспотребнадзоре" рассказали, что потребление апельсинов и лимонов повышают работоспособность, улучшают настроение и нормализуют эмоциональный фон, сообщает Zakon.kz
Эксперты отметили, что разумное употребление этих цитрусовых способно улучшить самочувствие и наладить работу многих систем организма.
Лимоны:
- нормализуют сосудистый тонус;
- стабилизируют работу нервной системы;
- способствуют правильному усвоению белков, углеводов и железа, благодаря содержащейся в них меди.
Апельсины:
- богаты аскорбиновой кислотой;
- присутствуют витамин А и бета-каротин, полезные для работы мозга;
- богаты витаминами В1, В2, В4, В5 и В6.
Главная их польза – в поддержании здоровья нервной системы и головного мозга.
Однако цитрусовые имеют несколько противопоказаний:
- не стоит употреблять людям, склонным к аллергии;
- не следует употреблять кормящим мамам;
- не стоит рисковать людям, страдающим от проблем с ЖКТ.
"Роспотребнадзор" напоминает, что приобретать эти фрукты нужно только в санкционированных торговых точках. Выбирать – спелые цитрусовые с неповрежденной кожицей, без признаков гниения. Перед употреблением – тщательно помыть фрукты.
Ранее известный диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что самым популярным соком является апельсиновый. Однако, по его словам, он весьма вреден.
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