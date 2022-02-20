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00:25 20.02.2022

Коронавирус негативно влияет на заболевания ЖКТ - гастроэнтеролог

исследование Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Главный врач-гастроэнтеролог Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Бордин рассказал о том, что COVID-19 существенно ухудшает течение желудочных заболеваний, передает Zakon.kz.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» профессор отметил, что в период лечения вводятся препараты, которые улучшают кровоток, так как повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз желудочного заболевания.

По словам врача, рак желудка диагностируется на первых стадиях. При том, что заболевание «абсолютно предотвратимо», 40% пациентов с раком желудка погибают в течение года его развития. Это происходит, как отметил Бордин, из-за отсутствия правильной профилактики.

Елена Беляева
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