00:25 20.02.2022
Коронавирус негативно влияет на заболевания ЖКТ - гастроэнтеролог
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Главный врач-гастроэнтеролог Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Бордин рассказал о том, что COVID-19 существенно ухудшает течение желудочных заболеваний, передает Zakon.kz.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» профессор отметил, что в период лечения вводятся препараты, которые улучшают кровоток, так как повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз желудочного заболевания.
По словам врача, рак желудка диагностируется на первых стадиях. При том, что заболевание «абсолютно предотвратимо», 40% пациентов с раком желудка погибают в течение года его развития. Это происходит, как отметил Бордин, из-за отсутствия правильной профилактики.