Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:47 20.02.2022

Тюленей посчитали в заповеднике на Камчатке

животные Фото: Instagram/kronoki.ru
Получены первые результаты дистанционного мониторинга тюленей на острове Уташуд. Данный о ластоногом населении в тихоокеанской акватории Южно-Камчатского заказника озвучили специалисты Кроноцкого заповедника, передает Zakon.kz.

Сообщает, что фоторегистраторы следят за антурами и ларгами более 1,5 лет. Они были установлены на одной из скал архипелага и направлены на пляжи, где животные отдыхают и выводят потомство.

Автономные фоторегистраторы все чаще используются для исследований живой природы. Фотоснимки позволяют получать данные о видовом составе, численности и сезонном распределении редких животных в удаленных и труднодоступных местах, каким и является остров Уташуд, – рассказал научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Иван Усатов.

Как отмечается, ученые обработали более 6 тыс. снимков. Выяснилось, что наиболее интенсивно тюлени используют лежбище осенью, редко – в феврале. Максимальная численность составила более 600 особей – это 571 ларга и 41 антур.

Также фоторегистраторы зафиксировали появление прошлой весной и в начале лета 17 щенков пестрых нерп и шесть антурят.

Елена Беляева
Интересное
Врачи решают вопрос о проведении операции Владимиру Жириновскому
19.02.2022
Задержан экс-директор Атырауского НПЗ
19.02.2022
Майнинговую ферму выявили в Алматы
19.02.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане
19.02.2022
Алихан Смаилов поручил навести порядок на оптово-розничных рынках
19.02.2022
Главная Топ LIVE Все