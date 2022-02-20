Тюленей посчитали в заповеднике на Камчатке

Сообщает, что фоторегистраторы следят за антурами и ларгами более 1,5 лет. Они были установлены на одной из скал архипелага и направлены на пляжи, где животные отдыхают и выводят потомство.

Автономные фоторегистраторы все чаще используются для исследований живой природы. Фотоснимки позволяют получать данные о видовом составе, численности и сезонном распределении редких животных в удаленных и труднодоступных местах, каким и является остров Уташуд, – рассказал научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Иван Усатов.

Как отмечается, ученые обработали более 6 тыс. снимков. Выяснилось, что наиболее интенсивно тюлени используют лежбище осенью, редко – в феврале. Максимальная численность составила более 600 особей – это 571 ларга и 41 антур.

Также фоторегистраторы зафиксировали появление прошлой весной и в начале лета 17 щенков пестрых нерп и шесть антурят.