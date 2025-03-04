В поисках моря: в Мангистау десятки тюленей ползают по степи

Тюленей обнаруживают в вахтовых поселках, на месторождениях и в степи. В основном это сивари, то есть тюлени, которые родились в 2025 году. Специалисты отмечают, что животные могли потерять ориентир из-за непогоды, передает Zakon.kz.

Еще несколько дней назад двух тюленей обнаружили на месторождениях Мангистау. Однако теперь их число выросло. При этом никто точно не может сказать, сколько тюленей сейчас ползают по степи.

Работники одного из месторождений рассказали, что тюлень приполз к вахтовому поселку накануне вечером. Ему дали мясо и рыбу, однако животное было в стрессе – оно металось по площадке, тюлень рычал и отказывался от еды.

"Мы позвонили в город, и нам посоветовали отвезти его к морю. Но вода отошла очень далеко – машина бы там не проехала, и мы оставили его по направлению к морю. Однако он постоянно разворачивался и полз обратно в степь. К нам подъехала еще одна машина с другого месторождения – у них было несколько детенышей тюленей – по размеру они были чуть больше кошки. Их тоже отпустили, но они развернулись и поползли в обратную от моря сторону. Когда мы ехали, насчитали где-то 20 тюленей, которые ползли по степи вдоль дороги. Скорее всего, эту ночь многие не пережили, ведь в степи волки и дикие собаки", – рассказали сотрудники одного из месторождений.

Экологи отмечают: такое странное поведение тюленей можно объяснить тем, что животные потеряли ориентир из-за непогоды. Несколько дней в Мангистауской области шел снег и была сильная метель.

"Море покрылось льдом, сверху его засыпало снегом, и побережье теперь не отличить от воды. Видимо, поэтому они ошибочно вышли на берег. Сначала было известно всего о нескольких особях, но теперь сообщают о том, что в степи их десятки. И я уже склоняюсь к версии о каких-то разливах в море. Хотя сейчас это уже не определить", – говорит эколог Адильбек Козыбаков.

В течение нескольких дней сотрудники рыбной инспекции не могли выехать в сторону месторождений – дороги из-за обильного снегопада были закрыты.

"Наши инспекторы собрали около 20 особей на нефтепромыслах и по степи. Инспекторов всего несколько человек, и вряд ли они справятся с таким объемом работы. Мы даже не знаем их точное количество. Постепенно их собирают и выпускают ближе к морю – в районе месторождений Каламкас и Каражанбас", – отметил Андрей Руцкий, и. о. руководителя рыбной инспекции Мангистауской области.

Специалисты областной рыбной инспекции объясняют появление тюленей на суше тем, что животных могло унести ветром.

"Это сивари, то есть им всего несколько месяцев. И в этом возрасте они обычно находятся рядом с матерью возле воды на льду. Возможно, во время шторма их унесло ветром. Такие случаи не редкость. В прошлые годы тюлени доползали даже до поселков, которые расположены очень далеко от моря, в степи. Почему они не идут в сторону моря? Возможно, они идут по направлению ветра, как обычно это делают животные. Наша задача – сделать так, чтобы они были ближе к морю – к своей естественной среде обитания", – добавляет Андрей Руцкий.

Специалистам рыбной инспекции, как могут, помогают нефтяники. Они собирают краснокнижных животных по степи и отвозят их ближе к морю. Скольких тюленей уже удалось спасти, пока не сообщается.