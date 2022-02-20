Не знаю насколько наш зритель готов увидеть правду о себе – Баян Максаткызы

- На что обратили внимание жюри, когда оценивали фильм? Чьи позитивные отзывы особенно запомнились?

- Это единственная секция, в которой нет жюри, где оценивают исключительно зрители. Секция - самая престижная. Она идет сразу после основного конкурса. Все 29 картин, которые были представлены, посмотрели более 20 тыс. зрителей. В условиях пандемии заполняемость залов была 30%. И тем не менее большинство зрителей проголосовали за нашу картину.

Я бы не сказала, что фильм получил позитивные отзывы. Самый известный российский обозреватель Антон Долин написал, что это жуткое, но роскошное кино. Здесь двоякое отношение. Большое количество представителей СМИ, прибывших в Берлин в эти дни, выходили в шокированном состоянии. Они писали, что картину должны посмотреть все, и сделать надлежащие выводы. Эта проблема относится не только к Казахстану, но и ко всем странам, в том числе развитым.

- Что значит эта победа для Казахстана?

- Это историческое событие - приз на самом престижном фестивале мирового уровня, которых всего три. И Берлинале входит в эту тройку. Событие уже в истории казахского кинематографа. Такая вот очень жирная печать.

- К чему призывает фильм? Не вызовет ли он отторжения у казахстанского зрителя?

- Фильм призывает к тому, чтобы поменять, наконец, закон и, чтобы он заработал. Чтобы криминализировали все, что происходит в Казахстане - агрессоры и насильники отделываются маленькими штрафами или двумя-тремя сутками в изоляторе. Сегодня женщина абсолютно не защищена. К этому и призывает фильм. Это было моим посылом, идеей, чтобы, на проблему посмотрели серьезно. Теперь картина будет показана на очень многих международных кинофестивалях, на которые мы уже получили приглашение. А значит ее нельзя игнорировать.

Я не знаю насколько наш зритель готов увидеть правду о себе. Смотреть в зеркало не всегда приятно. И какова будет реакция казахстанского зрителя, я пока еще не знаю, но в любом случае она будет показана в Казахстане.

- Для широкой ли аудитории фильм или он скорее конкурсный?

- Фильм не для широкой аудитории. Изначально он был запланирован как фестивальный и конкурсный. Но, на мой взгляд, его все-таки посмотрят, потому что любопытство и та голая правда, которую мы показали, будет интереса широкому зрителю.

- Можете ли обратиться к женщинам, которые все еще находятся в абьюзивных отношениях? Можете ли дать им совет?

- Я не знаю что сказать женщинам, которые находятся в этих отношениях. С одной стороны это их выбор. Но с другой стороны это палка о двух концах. Нет защищающего женщину закона, поэтому она порой не может выбраться из этого круга, из этого ада. Поэтому я делаю все возможное для того, чтобы женщины почувствовали за собой силу закона.