Аналитик назвал валюту, которая может обойти доллар

Сейчас доллар олицетворяет стабильность сбережений, однако для их диверсификации не стоит сбрасывать со счетов британский фунт. Такое мнение выразил аналитик «Финам» Андрей Маслов, сообщает «Прайм».

По мнению Маслова, благодаря политике Банка Англии фунт стерлинг может составить конкуренцию доллару уже в этом году.

Доллар традиционно сохраняет наибольшую привлекательность для вложений на фоне запланированного на март повышения ставки Федрезерва.

Специалист предупредил, что в качестве альтернативы долларовым сбережениям не стоит рассматривать йену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно «мягко» и вряд ли будут повышать ставки.

В свою очередь Банк Англии уже второй раз подряд поднял ставку. Этого не случалось с 2004 года. По оценкам аналитиков, британский регулятор продолжит это делать из-за инфляции. В итоге это приведет к тому, что фунт сделается достойным конкурентом доллара.