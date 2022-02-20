Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:05 20.02.2022

Аналитик назвал валюту, которая может обойти доллар

Великобритания доллар Фото: pixabay
В качестве альтернативы долларовым сбережениям не стоит рассматривать йену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно «мягко» и вряд ли будут повышать ставки, сообщает Zakon.kz.

Сейчас доллар олицетворяет стабильность сбережений, однако для их диверсификации не стоит сбрасывать со счетов британский фунт. Такое мнение выразил аналитик «Финам» Андрей Маслов, сообщает «Прайм».

По мнению Маслова, благодаря политике Банка Англии фунт стерлинг может составить конкуренцию доллару уже в этом году.

Доллар традиционно сохраняет наибольшую привлекательность для вложений на фоне запланированного на март повышения ставки Федрезерва.

Специалист предупредил, что в качестве альтернативы долларовым сбережениям не стоит рассматривать йену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно «мягко» и вряд ли будут повышать ставки.

В свою очередь Банк Англии уже второй раз подряд поднял ставку. Этого не случалось с 2004 года. По оценкам аналитиков, британский регулятор продолжит это делать из-за инфляции. В итоге это приведет к тому, что фунт сделается достойным конкурентом доллара.

Данияр Кунафин
Великобритания
Майнинговую ферму выявили в Алматы
19.02.2022
Задержан экс-директор Атырауского НПЗ
19.02.2022
Алихан Смаилов поручил навести порядок на оптово-розничных рынках
19.02.2022
Кран упал в Нур-Султане
19.02.2022
Обладают необъяснимой силой – астрологи назвали пять знаков зодиака
19.02.2022
Главная Топ LIVE Все