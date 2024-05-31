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Доллары или тенге: глава Нацбанка рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 15:29 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов ответил на вопрос, в какой валюте лучше хранить свои сбережения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге 31 мая 2024 года глава Нацбанка заявил журналистам, что сейчас спрос на доллары снизился, поскольку депозиты в тенге растут, а в долларах – снижаются. В связи с этим казахстанцы стали меньше покупать доллары.

"Это говорит о том, что тенге доверяют, что тенге стал средством сбережений. А раньше только получили зарплату и все бежали покупать доллары, потому что ожидали, что тенге снизится. Сейчас, положив деньги на тенговый депозит, ты получишь нормальную прибыль, и это очень хорошо. Но поступайте в соответствии со своими потребностями, то есть, если вы собираетесь за рубеж, например, в США, учиться или в отпуск, покупайте доллары. Если хотите приумножить деньги, находясь в Казахстане, лучше класть на тенговый депозит", – объяснил Тимур Сулейменов.

Ранее Сулейменов рассказал журналистам, есть ли у него кредиты. Он уточнил, что у него есть потребительский кредит. По его словам, иметь кредит в соответствии со своими доходами и возможностями – это абсолютно нормально.

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Нацбанк РК Сулейменов Тимур Казахстан 2024 год Депозиты Доллар Тенге
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