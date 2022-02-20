Здания возрастом 8500 лет нашли в Абу-Даби

На острове Гага археологи обнаружили первые на территории ОАЭ здания, построенные более 8500 лет назад, сообщает The National News.

Ранее самым старым считалось здание на острове Марава, расположенном у побережья Абу-Даби. Его возраст на 500 лет меньше, чем у недавно обнаруженных руин.

Обнаруженные археологами древние сооружения представляют собой простые круглые помещения, стены которых были сделаны из камня высотой до одного метра в высоту. Вероятно, в этих домах проживали небольшие общины, которые находились на острове круглый год.

Исследователи нашли сотни артефактов, в том числе искусно обработанные каменные наконечники стрел, которые могли использоваться для охоты. Археологи пока не выяснили, сколько времени существовало это поселение и почему было заброшено около пяти тысяч лет назад.

По мнению ученых, катализатором поселений в этом районе стали морские торговые пути, которые как раз развивались в период неолита. Однако последнее открытие доказывает, что люди здесь начали жить намного раньше.

Эти археологические находки продемонстрировали, что люди селились и строили дома здесь восемь с половиной тысяч лет назад. Мы также установили, что это было развитое общество, которое на протяжении тысячелетий стремилось только к прогрессу. Председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Аль Мубарак

Он подчеркнул, что обнаруженные объекты позволяют лучше понять историю и разобраться в культурных связях.