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07:44 20.02.2022

Здания возрастом 8500 лет нашли в Абу-Даби

Абу Даби здания Фото: pixabay
Исследователи нашли сотни артефактов, в том числе искусно обработанные каменные наконечники стрел, которые могли использоваться для охоты, сообщает Zakon.kz.

На острове Гага археологи обнаружили первые на территории ОАЭ здания, построенные более 8500 лет назад, сообщает The National News.

Ранее самым старым считалось здание на острове Марава, расположенном у побережья Абу-Даби. Его возраст на 500 лет меньше, чем у недавно обнаруженных руин.

Обнаруженные археологами древние сооружения представляют собой простые круглые помещения, стены которых были сделаны из камня высотой до одного метра в высоту. Вероятно, в этих домах проживали небольшие общины, которые находились на острове круглый год.

Исследователи нашли сотни артефактов, в том числе искусно обработанные каменные наконечники стрел, которые могли использоваться для охоты. Археологи пока не выяснили, сколько времени существовало это поселение и почему было заброшено около пяти тысяч лет назад.

По мнению ученых, катализатором поселений в этом районе стали морские торговые пути, которые как раз развивались в период неолита. Однако последнее открытие доказывает, что люди здесь начали жить намного раньше.

Эти археологические находки продемонстрировали, что люди селились и строили дома здесь восемь с половиной тысяч лет назад. Мы также установили, что это было развитое общество, которое на протяжении тысячелетий стремилось только к прогрессу.Председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Аль Мубарак

Он подчеркнул, что обнаруженные объекты позволяют лучше понять историю и разобраться в культурных связях.

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