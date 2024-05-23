Уникальные украшения возрастом более 2000 лет нашли в кургане в Туркестанской области

Золотые украшения, которым более двух тысяч лет, нашли в Туркестанской области. Теперь найденные артефакты займут особое место в Центральном государственном музее, сообщает Zakon.kz.

Центр археологии ЮКПУ им. Узбекали Жанибекова провел раскопки трех курганов в могильнике Толебайтобе Туркестанской области.

"Исследователи обнаружили зеркало династии Хань, принадлежащее к эпохе Кангюй. Бронзовое зеркало, найденное в могиле женщины, высоко ценилось и могло использоваться только богатыми и влиятельными людьми", – говорится в сообщении регионального акимата 23 мая 2024 года.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Отмечено, что ранее подобные зеркала встречались в городе Тилля тепе на территории Афганистана, центра Кушанской империи, и в местах захоронения сарматских царей на Южном Урале.

По данным телеканала 24.kz, также были найдены золотые серьги в форме луны, украшенные драгоценными камнями.

Эта находка, по словам археологов, доказывает, насколько высоко было развито ювелирное искусство той эпохи.

"Это две уникальные серьги. Они олицетворяют шедевр ювелирного искусства государства Кангюй. Выполнены в традиционном золото-бирюзовом, полихромном стиле, так он называется, характерном для сармато-кангюйского мира. Подобными технологиями пользовались далеко на Западе, в греческих городах, в позднеримской империи, в сарматских кругах. Но они у нас здесь оказались". Александр Подушкин, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Озбекали Жанибекова

В числе находок и римская фибула, браслет из египетского фаянса и даже кусочек ткани.

"А это очень уникальная вещь, так как материал натуральный, и при этом он живой, и мы можем его лицезреть. Это очень уникально, когда остаются какие-то тканевые вещи". Роксана Андреенко, участница археологической экспедиции

Саму местность специалисты тоже считают примечательной. В нескольких километрах отсюда располагался огромный древний город Караспан тобе. Рядом район, включающий больше 40 археологических объектов.

"Совместная экспедиция нам дает опыт, чтобы в дальнейшем в районе Ордабасы, поблизости от нашего музея-заповедника, продолжить работу профессора Подушкина. После того, как все находки зафиксируют, курганы вновь засыпают, а ландшафт приводят в первоначальный вид". Бахытбек Касымов, научный сотрудник музея-заповедника "Ордабасы"

В конце 2023 года сообщалось, что в Денисовой пещере на Алтае обнаружили древние бусины и подвески, изготовленные из поделочного камня, раковин, костей и зубов животных, бивня мамонта. Впервые также найдена фрагментированная диадема, изготовленная из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего.