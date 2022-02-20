Названа дата выхода соцсети Трампа

Мобильное приложение для доступа в социальную сеть TRUTH Social, разработанное по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа, появится в магазине приложений AppStore в понедельник, 21 февраля, сообщает Reuters.

Создатели TRUTH Social смогут запустить социальную сеть в федеральный праздник – Президентский день, который традиционно отмечается в Америке в третий понедельник февраля.

9 февраля телеканал Fox Business сообщал, что социальная сеть Трампа стартует в конце марта 2022 года.

Отмечалось, что серверы, ответственные за работу соцсети, уже запущены, а само приложение проходит бета-тестирование. В настоящее время в США можно оформить на него предварительный заказ в AppStore.

В декабре Трамп заявил, что его новая медиакомпания, скорее всего, будет запущена в I квартале 2022 года. По его словам, Trump Media & Technology Group (TMTG) будет «в отличной форме» и «очень хорошо продвигается».