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10:37 20.02.2022

Названа дата выхода соцсети Трампа

соцсети Трампа Фото: pixabay
Серверы, ответственные за работу соцсети экс-президента Дональда Трампа, уже запущены, а само приложение проходит бета-тестирование. В настоящее время в США можно оформить предварительный заказ на приложение Трампа, сообщает Zakon.kz.

Мобильное приложение для доступа в социальную сеть TRUTH Social, разработанное по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа, появится в магазине приложений AppStore в понедельник, 21 февраля, сообщает Reuters.

Создатели TRUTH Social смогут запустить социальную сеть в федеральный праздник – Президентский день, который традиционно отмечается в Америке в третий понедельник февраля.

9 февраля телеканал Fox Business сообщал, что социальная сеть Трампа стартует в конце марта 2022 года.

Отмечалось, что серверы, ответственные за работу соцсети, уже запущены, а само приложение проходит бета-тестирование. В настоящее время в США можно оформить на него предварительный заказ в AppStore.

В декабре Трамп заявил, что его новая медиакомпания, скорее всего, будет запущена в I квартале 2022 года. По его словам, Trump Media & Technology Group (TMTG) будет «в отличной форме» и «очень хорошо продвигается».

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