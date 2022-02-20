Хоккеисты Финляндии впервые стали чемпионами Олимпиады

Первыми счет открыли российские хоккеисты. На восьмой минуте они воспользовавшись численным преимуществом.

Цели достиг точный бросок Михаила Григоренко. Финская сборная ответила результативной шайбой в начале второго периода, благодаря голу Вилле Покка.

Фото: Instagram/iihfhockey

Решающим моментом стала первая минута третьего периода, когда победную шайбу забросил нападающий финской дружины Ханнес Бьорнинен – 2:1. Финны впервые в истории выиграли золото Олимпиады.

Фото: Instagram/iihfhockey

В матче за бронзовые награды ОИ-2022, сборная Словакии обыграла команду Швеции со счетом 4:0, благодаря дублю 17-летнего Юрая Слафковски. Еще по одной шайбе забросили Самуэль Такач и Павол Регенда.

В составе победителей выступал нападающий казахстанского «Барыса» – Томаш Юрчо. Словаки также впервые в своей истории награждены медалями Олимпийских игр.

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