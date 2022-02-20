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12:34 20.02.2022

Хоккеисты Финляндии впервые стали чемпионами Олимпиады

Хоккей Пекин-2022 Финал Фото: Instagram/iihfhockey
20 февраля на Зимних Олимпийских Играх в Пекине прошла финальная схватка в турнире хоккеистов, в матче за золотые медали встретились сборные России и Финляндии, сообщает Zakon.kz.

Первыми счет открыли российские хоккеисты. На восьмой минуте они воспользовавшись численным преимуществом.

Цели достиг точный бросок Михаила Григоренко. Финская сборная ответила результативной шайбой в начале второго периода, благодаря голу Вилле Покка.

Хоккей Финал Пекин-2022

Фото: Instagram/iihfhockey

Решающим моментом стала первая минута третьего периода, когда победную шайбу забросил нападающий финской дружины Ханнес Бьорнинен – 2:1. Финны впервые в истории выиграли золото Олимпиады. 

Хоккей Матч за 3 место

Фото: Instagram/iihfhockey

В матче за бронзовые награды ОИ-2022, сборная Словакии обыграла команду Швеции со счетом 4:0, благодаря дублю 17-летнего Юрая Слафковски. Еще по одной шайбе забросили Самуэль Такач и Павол Регенда.

В составе победителей выступал нападающий казахстанского «Барыса» – Томаш Юрчо. Словаки также впервые в своей истории награждены медалями Олимпийских игр. 

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