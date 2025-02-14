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Спорт

Хоккеисты Казахстана в пятый раз стали чемпионами зимних Азиатских игр

Хоккей Чемпионы Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 13:01 Фото: Instagram/sport_comiteti
14 февраля 2025 года на льду Харбина завершился хоккейный турнир среди мужчин в рамках зимних Азиатских игр, где в матче за "золото" сборная Казахстана разгромила соперников из Японии – 5:0, сообщает Zakon.kz.

В истории Азиатских игр это пятая победа наших хоккеистов. Ранее мы брали трофей в 1996, 1999, 2011 и 2017 годах.

Нынешний турнир в Харбине сложился для казахстанской дружины очень удачно. Сначала команда Олега Болякина выиграла все матчи на групповой стадии, затем была сильнее всех на пути к "золоту" Азиады-2025.

Хоккей Чемпион Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 13:01

Фото: Instagram/sport_comiteti

В решающем поединке казахстанская сборная переиграла с крупным счетом 5:0 представителей Японии. Авторами золотых шайб стали Андрей Буяльский, Дмитрий Бреус, Роман Старченко и Кирилл Панюков (дубль).

Утром 14 февраля сначала порадовали наши хоккеистки, которые добыли для страны "серебро" женского турнира.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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