Хоккеисты Казахстана в пятый раз стали чемпионами зимних Азиатских игр
Фото: Instagram/sport_comiteti
14 февраля 2025 года на льду Харбина завершился хоккейный турнир среди мужчин в рамках зимних Азиатских игр, где в матче за "золото" сборная Казахстана разгромила соперников из Японии – 5:0, сообщает Zakon.kz.
В истории Азиатских игр это пятая победа наших хоккеистов. Ранее мы брали трофей в 1996, 1999, 2011 и 2017 годах.
Нынешний турнир в Харбине сложился для казахстанской дружины очень удачно. Сначала команда Олега Болякина выиграла все матчи на групповой стадии, затем была сильнее всех на пути к "золоту" Азиады-2025.
Фото: Instagram/sport_comiteti
В решающем поединке казахстанская сборная переиграла с крупным счетом 5:0 представителей Японии. Авторами золотых шайб стали Андрей Буяльский, Дмитрий Бреус, Роман Старченко и Кирилл Панюков (дубль).
Утром 14 февраля сначала порадовали наши хоккеистки, которые добыли для страны "серебро" женского турнира.
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