Более 150 человек погибли при паводке в Бразилии

Число жертв сильных дождей в бразильском Петрополисе выросло до 152, среди погибших 27 несовершеннолетних, сообщают «Известия».

По последним данным, 165 жителей числятся пропавшими без вести, еще 967 лишились жилья.

В поисковой операции заняты 500 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры.

Президент Бразилии Жаир Болсонару распорядился оказать помощь пострадавшим, а также городским властям в устранении последствий непогоды, в том числе с привлечением военных. Он пообещал выделить на это около 430 млн долларов.

Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро рассказал, что это был самый сильный дождь с 1932 года. Он назвал эту трагедию «исторической».

Всего в Петрополисе зафиксировано более 170 оползней, пострадали или уничтожены 80 жилых зданий.