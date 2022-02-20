Более 150 человек погибли при паводке в Бразилии
Число жертв сильных дождей в бразильском Петрополисе выросло до 152, среди погибших 27 несовершеннолетних, сообщают «Известия».
По последним данным, 165 жителей числятся пропавшими без вести, еще 967 лишились жилья.
В поисковой операции заняты 500 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры.
Президент Бразилии Жаир Болсонару распорядился оказать помощь пострадавшим, а также городским властям в устранении последствий непогоды, в том числе с привлечением военных. Он пообещал выделить на это около 430 млн долларов.
Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро рассказал, что это был самый сильный дождь с 1932 года. Он назвал эту трагедию «исторической».
Всего в Петрополисе зафиксировано более 170 оползней, пострадали или уничтожены 80 жилых зданий.