Мир

В Бразилии арестовали бывшего президента

фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 16:39
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был арестован на своей вилле в столице страны Бразилиа, сообщает Zakon.kz.

В кратком заявлении федеральная полиция подтвердила, что сотрудники выдали превентивный ордер на арест по запросу Верховного суда. Бразильские СМИ сообщают, что политика доставили на базу федеральной полиции в семи милях от президентского дворца, который Болсонару занимал с 2019 по 2022 год, когда он проиграл выборы и пытался совершить военный переворот, пишет The Guardian 22 ноября 2025 года.

Пока неясно, почему суд вынес решение о превентивном аресте 70-летнего бывшего президента, хотя местные СМИ сообщали, что это было сделано в целях "поддержания общественного порядка".

Один из адвокатов бывшего президента, Селсо Виларди, подтвердил арест агентству AFP: "Его заключили в тюрьму, но я не знаю за что".

В сентябре Болсонару был приговорен к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения за организацию переворота с целью помешать победителю выборов 2022 года Луису Инасиу Луле да Силве вступить в должность. Однако суд пока не вынес решение о лишении Болсонару свободы за эти преступления, пока рассматривается ряд судебных разбирательств и апелляций. Сообщается, что задержание Болсонару в субботу не было напрямую связано с его осуждением за переворот.

В последние дни слухи о неизбежности ареста Болсонару достигли апогея: его союзники выразили возмущение перспективой отправки бывшего президента в тюрьму строгого режима в Бразилиа под названием Папуда.

Ранее Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию бывшего президента.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
