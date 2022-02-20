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Законодательство РК
14:09 20.02.2022

КГБ Беларуси предотвратил срыв конституционного референдума

КГБ Беларусь Лукашенко Фото: pixabay
По указу президента Беларуси Александра Лукашенко конституционный референдум в Беларуси пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно с 22 по 26 февраля, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники КГБ Беларуси выявили группы, которые под руководством иностранных кураторов планировали срыв конституционного референдума. Об этом рассказал начальник отдела Следственного управления КГБ Константин Бычек, сообщает ОНТ.

Их действия были направлены на срыв референдума, на воспрепятствование реализации гражданами Республики Беларусь конституционного права на участие в управлении и жизни общества и государства, что является тяжким преступлением и экстремизмом. КГБ известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний.Константин Бычек

По словам спикера, люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В частности, в письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, содержались прямые угрозы.

Конституционный референдум в Беларуси пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно с 22 по 26 февраля.

Данияр Кунафин
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