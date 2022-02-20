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17:35 20.02.2022

Первой в мире собаке установили искусственные протезы сразу на четыре лапы

протезы Фото: личный архив Марины Гапич и Аллы Леонкиной
Бездомную дворняжку Монику уже выписали из новосибирской клиники. Она пострадала от живодеров, но благодаря волонтерам ей провели уникальную операцию, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, сибирские ветеринары установили собаке сразу четыре бионические лапы из титанникельванадия. Отмечается, что процесс остеоинтеграции завершился успешно – животное свободно передвигается на протезах, самостоятельно поднимается по лестнице и запрыгивает на ступеньки. Хромота полностью прошла.

Сообщается, что пострадавшую с отрубленными лапами нашли зимой в станице Пластуновская Краснодарского края. Она лежала на холодной земле и отказывалась от еды. Более 10 суток Моника провела в реанимации, пришла в сознание, но стало ясно, что ходить на культях она никогда не сможет.

Обычно потерявших конечности животных усыпляют. Но зоозащитницы Марина Гапич и Алла Леонкина решили бороться за ее жизнь до конца. Они нашли в интернете информацию о титановых лапах, созданных новосибирскими ветеринарами и томскими учеными, и обратились к ним за помощью. Несколько лет назад ветеринар Сергей Горшков впервые в России установил сразу четыре искусственных протеза отморозившим конечности коту Рыжику и кошке Дымке.

Случай был сложный. Подобное протезирование раньше не выполнял никто. Томография показала, что кости у животного деформированы очень сильно. Плюс ко всему вес собаки значительно больше, чем у кошки. Но мы решили рискнуть, – рассказал Сергей Горшков.

9 марта Моника вылетает в Лондон к своей новой хозяйке. История дворняги очень тронула известную британскую зоозащитницу Кейси Карлин, и она решила взять ее в свою семью.

Елена Беляева
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