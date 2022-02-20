Первой в мире собаке установили искусственные протезы сразу на четыре лапы

Как пишет rg.ru, сибирские ветеринары установили собаке сразу четыре бионические лапы из титанникельванадия. Отмечается, что процесс остеоинтеграции завершился успешно – животное свободно передвигается на протезах, самостоятельно поднимается по лестнице и запрыгивает на ступеньки. Хромота полностью прошла.

Сообщается, что пострадавшую с отрубленными лапами нашли зимой в станице Пластуновская Краснодарского края. Она лежала на холодной земле и отказывалась от еды. Более 10 суток Моника провела в реанимации, пришла в сознание, но стало ясно, что ходить на культях она никогда не сможет.

Обычно потерявших конечности животных усыпляют. Но зоозащитницы Марина Гапич и Алла Леонкина решили бороться за ее жизнь до конца. Они нашли в интернете информацию о титановых лапах, созданных новосибирскими ветеринарами и томскими учеными, и обратились к ним за помощью. Несколько лет назад ветеринар Сергей Горшков впервые в России установил сразу четыре искусственных протеза отморозившим конечности коту Рыжику и кошке Дымке.

Случай был сложный. Подобное протезирование раньше не выполнял никто. Томография показала, что кости у животного деформированы очень сильно. Плюс ко всему вес собаки значительно больше, чем у кошки. Но мы решили рискнуть, – рассказал Сергей Горшков.

9 марта Моника вылетает в Лондон к своей новой хозяйке. История дворняги очень тронула известную британскую зоозащитницу Кейси Карлин, и она решила взять ее в свою семью.