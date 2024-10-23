Врачи в Алматы провели операцию с внедрением искусственного интеллекта

22 октября в Алматы провели уникальную операцию с внедрением искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

По информации Khabar NEWS, врачи клинической больницы Алматы №4 совместно с роботизированным ассистентом успешно заменили коленный сустав 58-летней пациентке. Со слов хирурга Манарбека Аубакирова, страдавшая от тяжелого деформирующего гоноартроза 10 лет женщина сможет ходить уже в ближайшие дни.

Оказалось, что применение робота в операции дают врачам:

менее травматичность пациентов;

быстрое восстановление пациента;

снижение риска повторных операций;

осложнение ревизионных эндопротезирований.

"Данные операции у нас проводятся бесплатно в рамках ОСМС", – рассказал директор городской клинической больницы №4 г. Алматы Елдос Сугир.

А в Актобе 22 октября состоялось торжественное открытие центра для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями "Қамкорлық".