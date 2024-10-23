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Врачи в Алматы провели операцию с внедрением искусственного интеллекта

МРТ, магнитно-резонансная томография, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 06:16 Фото: Zakon.kz
22 октября в Алматы провели уникальную операцию с внедрением искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

По информации Khabar NEWS, врачи клинической больницы Алматы №4 совместно с роботизированным ассистентом успешно заменили коленный сустав 58-летней пациентке. Со слов хирурга Манарбека Аубакирова, страдавшая от тяжелого деформирующего гоноартроза 10 лет женщина сможет ходить уже в ближайшие дни.

Оказалось, что применение робота в операции дают врачам:

  • менее травматичность пациентов;
  • быстрое восстановление пациента;
  • снижение риска повторных операций;
  • осложнение ревизионных эндопротезирований.
"Данные операции у нас проводятся бесплатно в рамках ОСМС", – рассказал директор городской клинической больницы №4 г. Алматы Елдос Сугир.

А в Актобе 22 октября состоялось торжественное открытие центра для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями "Қамкорлық".

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ОСМС Алматы Казахстан 2024 год Хорошие новости Искусственный интеллект Врачи Медицина
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