Врачи в Алматы провели операцию с внедрением искусственного интеллекта
Фото: Zakon.kz
22 октября в Алматы провели уникальную операцию с внедрением искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.
По информации Khabar NEWS, врачи клинической больницы Алматы №4 совместно с роботизированным ассистентом успешно заменили коленный сустав 58-летней пациентке. Со слов хирурга Манарбека Аубакирова, страдавшая от тяжелого деформирующего гоноартроза 10 лет женщина сможет ходить уже в ближайшие дни.
Оказалось, что применение робота в операции дают врачам:
- менее травматичность пациентов;
- быстрое восстановление пациента;
- снижение риска повторных операций;
- осложнение ревизионных эндопротезирований.
"Данные операции у нас проводятся бесплатно в рамках ОСМС", – рассказал директор городской клинической больницы №4 г. Алматы Елдос Сугир.
А в Актобе 22 октября состоялось торжественное открытие центра для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями "Қамкорлық".
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