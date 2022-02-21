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06:41 21.02.2022

Джастин Бибер заразился COVID-19

Бибер COVID-19 Фото: Instagram/justinbieber
Мировое турне Джастина Бибера Justice , которое первоначально планировалось начать в марте 2020 года, было отложено почти на два года из-за пандемии COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Канадский певец Джастин Бибер сдал положительный тест на КВИ и отложил концерт в Лас-Вегасе, сообщает TMZ.

О болезни певец узнал 19 февраля, он чувствует себя хорошо.

Из-за болезни концерт, который должен был пройти в T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в воскресенье, перенесли на лето. Сообщается, что участники команды артиста также заразились COVID-19.

Мировое турне Бибера Justice , которое первоначально планировалось начать в марте 2020 года, было отложено почти на два года из-за пандемии COVID-19. Бибер дал первый концерт в пятницу в Сан-Диего. Лас-Вегас должен был стать второй остановкой в туре.

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