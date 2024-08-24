У Джастина Бибера родился первенец

Джастин Бибер и его жена-модель Хэйли впервые стали родителями, сообщает Zakon.kz.

24 августа исполнитель поделился радостным семейным событием на своей странице в Instagram. Мальчика назвали Джеком.

За полчаса публикации около трех млн пользователей сети присоединились к поздравлениям звездной пары. Страницы знаменитостей и ранее изобиловали фотографиями беременной Хэйли.

"Теперь настала очередь публикаций с Джеком", – иронизируют в комментариях хейтеры.

А 21 августа футболист сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия рассказал о первом отцовстве.