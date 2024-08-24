У Джастина Бибера родился первенец
Фото: Instagram/justinbieber
Джастин Бибер и его жена-модель Хэйли впервые стали родителями, сообщает Zakon.kz.
24 августа исполнитель поделился радостным семейным событием на своей странице в Instagram. Мальчика назвали Джеком.
За полчаса публикации около трех млн пользователей сети присоединились к поздравлениям звездной пары. Страницы знаменитостей и ранее изобиловали фотографиями беременной Хэйли.
"Теперь настала очередь публикаций с Джеком", – иронизируют в комментариях хейтеры.
А 21 августа футболист сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия рассказал о первом отцовстве.
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