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Законодательство РК
07:43 21.02.2022

Глава Еврокомиссии пригрозила «отрезать Россию» от мировых рынков

Санкции против России Европа Фото: pixabay
Санкции, планируемые ЕС и США, призваны отрезать Россию от международных финансовых рынков и высокотехнологичных товаров, сообщает Zakon.kz.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен конкретизировала санкции Запада, которые угрожают России в случае ее нападения на Украину, и вновь предупредила о масштабных последствиях для экономики РФ, сообщает Deutsche Welle.

Санкции, планируемые ЕС и США, призваны «по сути отрезать Россию от международных финансовых рынков», заявила фон дер Ляйен.

В экономическом плане все штрафные меры будут наложены на товары, в которых Россия остро нуждается для модернизации и диверсификации своей экономики, но которые производятся в Европе и которые Россия не может заменить.

Тем не менее фон дер Ляйен высказалась против немедленного введения санкций, как того потребовала Украина в связи с недавней эскалацией насилия на востоке страны.

Как отметила глава Еврокомиссии, Запад все еще дает шанс России вернуться к дипломатии и снова сесть за стол переговоров.

Урсула фон дер Ляйен указала, что экономика России почти полностью ориентирована на ископаемые виды топлива, а именно на нефть, уголь и газ. Она напомнила, что на топливно-энергетические товары приходится две трети российского экспорта.

Данияр Кунафин
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