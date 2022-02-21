Глава Еврокомиссии пригрозила «отрезать Россию» от мировых рынков

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен конкретизировала санкции Запада, которые угрожают России в случае ее нападения на Украину, и вновь предупредила о масштабных последствиях для экономики РФ, сообщает Deutsche Welle.

Санкции, планируемые ЕС и США, призваны «по сути отрезать Россию от международных финансовых рынков», заявила фон дер Ляйен.

В экономическом плане все штрафные меры будут наложены на товары, в которых Россия остро нуждается для модернизации и диверсификации своей экономики, но которые производятся в Европе и которые Россия не может заменить.

Тем не менее фон дер Ляйен высказалась против немедленного введения санкций, как того потребовала Украина в связи с недавней эскалацией насилия на востоке страны.

Как отметила глава Еврокомиссии, Запад все еще дает шанс России вернуться к дипломатии и снова сесть за стол переговоров.

Урсула фон дер Ляйен указала, что экономика России почти полностью ориентирована на ископаемые виды топлива, а именно на нефть, уголь и газ. Она напомнила, что на топливно-энергетические товары приходится две трети российского экспорта.