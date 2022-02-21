Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:00 21.02.2022

Спад числа заболевших COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане

Коронавирус Казахстан 21 февраля Фото: pixabay
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 220 заболевших меньше, чем днем ранее. В Шымкенте выявили два случая, в Мангистауской и Туркестанской областях – по три, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 31,

  • в Алматы – 203,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области –30,

  • в Актюбинской области – 9,

  • в Алматинской области – 27,

  • в Атырауской области – 11,

  • в ВКО – 33,

  • в Жамбылской области – 10,

  • в ЗКО – 14,

  • в Карагандинской области – 54,

  • в Костанайской области – 64,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 57,

  • в СКО – 72,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 299 083 случая.

2 400 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 216,

  • в Алматы – 668,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 288,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 203,

  • в Атырауской области – 121,

  • в ВКО – 15,

  • в Жамбылской области – 19,

  • в ЗКО – 7,

  • в Карагандинской области – 32,

  • в Костанайской области – 90,

  • в Кызылординской области – 10,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 537,

  • в СКО – 181,

  • в Туркестанской области – 13.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 254 041 человек.

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
20.02.2022
Трио казахстанских лыжниц осталось без медалей ОИ-2022
20.02.2022
Метель, гололед и туман ожидаются в Казахстане
20.02.2022
Казахстанская сборная приняла участие в церемонии закрытия Олимпиады
20.02.2022
Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр началась в Пекине
20.02.2022
Главная Топ LIVE Все