Спад числа заболевших COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 31,
в Алматы – 203,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области –30,
в Актюбинской области – 9,
в Алматинской области – 27,
в Атырауской области – 11,
в ВКО – 33,
в Жамбылской области – 10,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 54,
в Костанайской области – 64,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 57,
в СКО – 72,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 299 083 случая.
2 400 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 216,
в Алматы – 668,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 288,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 203,
в Атырауской области – 121,
в ВКО – 15,
в Жамбылской области – 19,
в ЗКО – 7,
в Карагандинской области – 32,
в Костанайской области – 90,
в Кызылординской области – 10,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 537,
в СКО – 181,
в Туркестанской области – 13.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 254 041 человек.