Спад числа заболевших COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 31,

в Алматы – 203,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области –30,

в Актюбинской области – 9,

в Алматинской области – 27,

в Атырауской области – 11,

в ВКО – 33,

в Жамбылской области – 10,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 54,

в Костанайской области – 64,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 57,

в СКО – 72,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 299 083 случая.

2 400 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 216,

в Алматы – 668,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 288,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 203,

в Атырауской области – 121,

в ВКО – 15,

в Жамбылской области – 19,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 32,

в Костанайской области – 90,

в Кызылординской области – 10,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 537,

в СКО – 181,

в Туркестанской области – 13.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 254 041 человек.