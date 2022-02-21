Врач объяснила, как правильно есть десерт

Как объяснила врач в интервью радио Sputnik, чтобы чрезмерное употребление углеводов и жиров, содержащихся в сладких продуктах, не навредило здоровью, нужно выбирать правильное время для десерта.

Десерт – это большое количество углеводов и жиров, причем не всегда правильных, а еще там большое количество калорий. На мой взгляд, десерт следует есть после обычной еды. Это более правильно, чем есть сладости просто так. Юлия Пигарева

По ее словам, после того, как человек съедает основное блюдо, уменьшается шанс, что он съест большое количество десерта.

Мы наедимся основным блюдом и не захотим много есть потом. Юлия Пигарева

Врач-диетолог считает, что лучше всего съесть перед десертом какой-нибудь белковый продукт вместе с большим количеством овощей. Это, по ее словам, не только поможет удержаться от злоупотребления сладким, но и предотвратит резкое повышение сахара в крови, пояснила диетолог.

Важно выбрать правильное основное блюдо перед десертом. Современная диетология рекомендует еду из белка с гарниром из большого количества овощей, в которых есть клетчатка. Юлия Пигарева

После такой еды, как пояснила диетолог, «шанс съесть большое количество десерта точно будет минимальным».

К тому же, такое основное блюдо снизит вероятность резкого повышения уровня глюкозы в крови после десерта. Это будет хорошо, потому что сахар не даст большую нагрузку на поджелудочную железу, что снизит риск развития заболеваний из-за высокого сахара в крови. Юлия Пигарева