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Диетолог предупредила об опасности монодиет

молоко, хлеб, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 15:09 Фото: freepik
Диетолог, заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт Галина Волкова рассказал о вреде монодиет, сообщает Zakon.kz.

Монодиеты, ограничивающие суточный рацион одним или двумя продуктами, а также интервальное голодание не рекомендуются в долгосрочной перспективе, питание должно быть сбалансированным, рассказал РИА Новости диетолог.

"Это не должны быть диеты с экстремально низким содержанием килокалорий - не менее 900 в день. Плюс монодиеты, конечно, здоровья не добавят, потому что они также не сбалансированы по всем питательным элементам. То есть они будут содержать что-то одно: либо это будет белковая диета, с отказом от углеводов, либо гречневая, это только углеводы, либо кефирная и так далее. Все монодиеты не рекомендуемы в долгосрочной перспективе", – отметила Волкова.

Экперт подчеркнула, что человек должен потреблять не ниже 900 калорий ежедневно – это позволит дольше сохранить организму здоровье и молодость.

"Здоровый рацион должен содержать белки, жиры, углеводы и не быть экстремально низкокалорийным: не менее 900 калорий в день. Сейчас достаточно часто используются диеты с низким содержанием калорий. Если мы хотим, чтобы наш организм дольше оставался молодым и здоровым, мы должны потреблять не менее 900 калорий ежедневно", – уточнила врач.

Волкова рекомендовала отказаться в долгосрочной перспективе от интервального голодания, так как такой тип питания приводит к застою желчи и последующей желчекаменной болезни.

"Также интервальное голодание было упомянуто. Это тоже не рекомендуется в долгосрочной перспективе, потому что может стать причиной застоя в желчном пузыре. Длительные перерывы в приеме пищи приводит к неравномерному опорожнению пузыря. В дальнейшем, если питание не изменяется, нарушения желчевыделения прогрессируют и образуются камни".

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