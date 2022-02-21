Изменились правила регистрации безработных

Теперь безработные лица для поиска работы могут зарегистрироваться на информационном портале «Электронная биржа труда».

Кроме того, люди, ищущие работу, при обращении за содействием в трудоустройстве могут зарегистрироваться на следующих ресурсах:

через центр занятости по месту жительства; через веб-портал «Электронного правительства»; через государственную корпорацию. Если информационным порталом «Электронная биржа труда» или центром занятости по истечении установленного периода не подобрана подходящая работа, или лицо, ищущее работу, отказалось от предложенной работы, то лицо, ищущее работу, автоматически регистрируется в качестве безработного.

После установления достоверности представленных документов или данных центр занятости населения в течение одного рабочего дня со дня их поступления регистрирует соискателя в качестве лица, ищущего работу, и выдает ему уведомление о регистрации.

Выдача уведомления о регистрации осуществляется центром занятости населения на основании расписки, при предъявлении удостоверения личности, в том числе из сервиса цифровых документов.

Как отмечается, обратившийся получает оповещение о регистрации в качестве лица, ищущего работу, посредством информационно-коммуникационных технологий или абонентского устройства сотовой связи.

Если безработный является участником системы обязательного социального страхования, то в «личном кабинете» на информационном портале «Электронная биржа труда» он заполняет заявку и номер банковского счета для получения из госфонда социального страхования социальной выплаты на случай потери работы.

Приказ вводится в действие с 1 марта 2022 года.