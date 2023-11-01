В Казахстане изменились правила регистрации безработных

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 24 октября внес изменения в Правила регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что регистрация безработных будет осуществляться Центром трудовой мобильности.

Ранее их регистрацией занимались местные органы по вопросам занятости населения.

Работодатель направляет карьерному центру на портале enbek.kz данные о наличии вакансий в течение пяти рабочих дней со дня их появления с указанием условий труда и оплаты.

Ранее работодатели могли направлять информацию только письменно.

Безработный, зарегистрированный в Центре трудовой мобильности, в течение трех рабочих дней со дня уведомления о времени и месте проведения собеседования карьерным центром обращается к работодателю по вопросу трудоустройства.

Ранее предусматривался срок обращения в течение пяти рабочих дней.

Приказ вводится в действие с 11 ноября 2023 года.

Ранее в Минтруда опровергли информацию, что казахстанцам, работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет полагаются специальные социальные выплаты.